فوز مرشح مستقبل وطن بمقعد الدائرة الثانية بكوم أمبو في أسوان

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على جولة الإعادة بالداخل بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، برئاسة المستشار سامح رمزي، البيان الإحصائي لنتائج فرز الأصوات والتي تتضمن حصول المرشح خالد يوسف أحمد رضوان على 34981 صوتا مرشح مستقبل وطن، مقابل 32708 صوتا للمرشح نادر صلاح الدين أبو المجد طه مرشح مستقل.

وكشف البيان الإحصائي للدائرة الثانية الذي أعلنته اللجنة العامة عن أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 70405 أصوات، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 2716 وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 67689 صوتا.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث يتنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى ومقرها أسوان ودراو يخوض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبدالجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، واللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.