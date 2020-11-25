مرشحا النور والشعب الجمهوري يتقدمان بدائرة ناصر والواسطى ببني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى، أعداد الأصوات الحصرية، والتي أجريت عملية التصويت بها على مدار يومي "الإثنين والثلاثاء" وجاءت كالتالي:

إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 151273، عدد الأصوات الصحيحة: 143319 ناخبا، عدد الأصوات الباطلة: 7354 صوتا، عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد سيد جنيدي مرشح حزب الشعب الجمهوري: 77234 صوتا، عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن: 61912 صوتا، عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالحكيم مسعود مرشح حزب النور 104953 صوتا، عدد الأصوات التي حصل المرشح عماد اليماني، مرشح مستقل: 42539 صوتا.

وأجريت الانتخابات بمحافظة بني سويف على "مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13 محافظة، من بينها بني سويف، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف داخل 481 مركز انتخابي يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.