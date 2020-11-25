وزيرة التضامن: إنشاء من 3000 لـ5000 حضانة في المدارس المختلفة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن قضية التعليم تاخذ اهتماما كبيرا من رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن ذلك يظهر جليًا في تخصيص رئيس الجمهورية لمليار جنيه للحضانات والتعليم المجتمعي ودعم تعليم أبناء أسر تكافل وكرامة.

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية والحكومة بأن قضية التعليم هي مدخل التنمية وبناء الإنسان وأن نهتم به منذ الصغر، مشددة على ضرورة استثمار التعليم منذ الصغر في مرحلة الحضانة.

وأشارت إلى أن مرحلة الحضانة هي أهم مرحلة للطفل حيث يتم اكتشاف فيها صعوبات التعلم واكتشاف الاعاقات لتداركها واكتشاف الخلل النفسي وتوعية الأمهات على موضوعات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وبناء الطفل وبناء إدراكه وصحته وتعليمه، مشددة على أهمية مرحلة الحضانة للطفل والأسرة.

وأكدت أن الرئيس وجه بالتنسيق في بناء الحضانات والاستثمار في الأصول الموجودة في الدولة واستخدام بعض الفصول المدرسية كحضانات لأن الحضانات يلزمها المرافق ويلزمها أن تكون في دور أرضي.

وأوضحت أنها تواصلت مع وزير التعليم وعمل منهج مشترك وأنهم بحثوا عن أماكن في المدرس لتصلح كحضانات ووجدوا 3100 مدرسة يمكن إقامة من 3000 لـ5000 حضانة، مشيرة إلى أنه سيتم زيادة الحضانات بمعدل 3000 حضانة جاهزة بالفعل، لافتة إلى أن وزير التعليم طرح فكرة الحضانات في المساحات الذكية لزيادة عدد الحضانات وزيادة الأطفال فيها، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وأنه يمكن استخدام هذه الأماكن للتوعية ولفصول محو الأمية.