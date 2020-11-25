تقدم مرشح مستقبل وطن بالدائرة الثالثة في نجع حمادي

أعلنت اللجنة الفرعية المشرفة على الانتخابات بالدائرة الثالثة، ومقرها نجع حمادي، وتضم "نجع حمادي – دشنا – الوقف"، نتائج الانتخابات التي كان يتنافس عليها 6 مرشحين لحصد 3 مقاعد فردية.

وكانت النتائج كالآتي: عدد الناخبين المقيدين في هذه الدائرة، 679 ألف و266 ناخبا وناخبة، ومن أدلو بأصواتهم 93 ألف و288 ناخبا وناخبة، وعدد الأصوات الباطلة، 3 آلاف و647 صوتا، والصحيحة، 89 ألف و641 صوتا.

حصل مرشح حزب مستقبل وطن، على أعلى الأصوات، اللواء خالد خلف الله، وبلغت، 70 ألف 486 صوتا، يليه اللواء سيد فؤاد، مرشح حماة وطن، بلغت 48 ألف و418 صوتا، ويليه السيد المنوفي مرشح الشعب الجمهوري، وحصل على 42 ألف و906 أصوات، يليه ماجد طوبيا، مستقل، حصل على 37 ألف و835 صوتا، يليه عبدالباسط عبدالنبي، مستقل، حصل على 36 ألف و643 صوتا، ومحمد جاب الله مرشح، حماة وطن، حصل على 31 ألف و935 صوتا.

يذكر أن هذه النتيجة غير نهائية والشارع القنائي في انتظار النتيجة النهائية من اللجنة العامة للانتخابات، وبعد إضافة أصوات الخارج والتي قد تغير النتيجة النهائية.

وتنافس في جولة الإعادة لانتخابات النواب بقنا، 18 مرشحا للفوز بـ9 مقاعد على النظام الفردي، في دوائر مركز قنا وقوص ونجع حمادي وأبوتشت، ويبلغ عدد المقاعد المخصصة لقنا في مجلس النواب، 9 مقاعد، منهم مقعدين للدائرة الأولى، ومقعدين للدائرة الثانية، و3 مقاعد للدائرة الثالثة، ومقعدين للدائرة الرابعة، ويحق للناخبين التصويت لاختيار مرشحيهم على النظام الفردي، وقائمة واحدة من بين قائمتين هما القائمة الوطنية ونداء مصر.

يذكر أن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركزًا انتخابيًا، وأن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 2 مليون و34 ألفًا و373 مواطنًا.

قال اللواء أشرف الداودي، محافظة قنا، إنّ المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعة على 339 مركزا انتخابيا، كما أنّ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات مليونين و34 ألفا و373 مواطنا.