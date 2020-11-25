"شرشوح" و"شعلان" و"معتوق" يتقدمون بكفر الدوار في البحيرة

أظهرت النتائج النهائية بعد فرز لجان الدائرة الثانية بالبحيرة، ومقرها مدينة دمنهور، تقدم أحمد حمدي شرشوح، مرشح حزب النور، بعدد أصوات بلغ 76174 صوتا انتخابيا، ومحمود عادل شعلان، مرشح حزب مستقبل وطن، بعدد أصوات 62297 صوتا انتخابيا، وسحر بشير معتوق، مستقلة، بعدد أصوات 61900 صوتا انتخابيا، فيما خرج من السباق الانتخابي كل من: اللواء جمال عبدالعاطي، مرشح الشعب الجمهوري، وأحمد الفيشاوي، مرشح مستقبل وطن، وعماد محروس، مستقل، حيث بلغ عدد أصوات الناخبين من واقع كشوف الانتخابات 361115 صوتا بجميع اللجان.

وبدأت عملية فرز الأصوات بلجان البحيرة، مع انتهاء اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب 2020م في جولة الإعادة، وغلق صناديق الاقتراع بكل مدن ومراكز ومدن المحافظة في موعدها المحدد فى تمام الساعة التاسعة مساء.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إنه لم يتم تسجيل أي شكوى أو خروقات تؤثر على سير الاقتراع ولم توجد أي معوقات أو مشاكل بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى التواجد والإقبال المتزايد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل الدوائر الانتخابية خاصة خلال الساعات الأخيرة من اليوم.

وأشاد بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين كل المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة.

كما أكد على استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات الفرعية والغرفة المركزية والتواصل من خلال الفيديو كونفرانس مع جميع اللجان الانتخابية بكل مدن ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه قد تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، حيث تم تعقيم جميع اللجان اليوم تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة مع إلتزام جميع المواظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.

كما تم توفير أوتوبيسات ووسائل النقل اللازمة وجميع الإجراءات المطلوبة لنقل المواطنين لأماكن الانتخاب بكل سهولة ويسر مع توفير مظلات وأماكن إنتظار للعمل على راحه الناخبين مع رفع درجة الاستعداد بكافة المقرات واللجان الانتخابية.