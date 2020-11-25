"على طريقة بخيت وعديلة".. عامل يفوز بمقعد مجلس النواب بالبحيرة

حصد المرشح أحمد حلمي الشيشاني أكثر من 59 ألف صوت من إجمالي عدد الأصوات بالدائرة التاسعة بمحافظة البحيرة.

ويعمل "الشيشاني" عاملا في أحد الملاعب الخماسية بمركز كوم حمادة بالبحيرة، حيث ترشح لمجلس النواب بضغوط من الأهالي بعد أن جمعوا مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه لترشحه عن الدائرة.

وتمكن المرشح الشاب من خوض جولة الإعادة حتى أظهرت النتائج الأولية فوزه بمقعد النواب عن دائرة كوم حمادة بالبحيرة.

وتستمر اللجان الفرعية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب بـ 13 محافظة في عمليات الفرز تمهيدًا لإرسال محاضر الفرز والصناديق إلى اللجان العامة لإرسالها للهيئة الوطنية للانتخابات وهي الجهة الوحيدة المخول لها إعلان نتيجة الانتخابات.

وأجريت الانتخابات الإعادة في 13 محافظة بعد حسم محافظة البحر الأحمر من الجولة الأولى وهم الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح. حيث يبلغ عدد من حق لهم الاقتراع في هذه المرحلة أكثر من 31 مليون ناخب بإشراف أكثر من 8 آلاف قاضي احتياطي وأساسي.

وتجرى إجراءات الفرز من قبل رئيس كل لجنة في حضور أمناء اللجنة ومندوبين المرشحين الفردي والقوائم وممثلي المؤسسات المراقبة للانتخابات لمتابعة أعداد الصناديق ومراجعة الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات الفرز.

فيما يقوم رئيس اللجنة بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع التى تم تحديدها صندوق تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.