"مستقبل وطن" و"الشعب الجمهوري" يتقدمان بدائرة ببا جنوب بني سويف

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على جولة الإعادة على المقاعد الفردية بانتخابات مجلس النواب 2020 بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة ببا وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن، والمخصص لها 3 مقاعد عن تقدم مرشحا حزب مستقبل وطن ومرشح حزب الشعب الجمهوري الواسطى، بأعداد الأصوات وجاءت كالتالي:

إجمالي عدد الناخبين بالدائرة: 698 ألف و603 ناخباين، إجمالي من أدلوا بأصواتهم: 171 ألف و603 أصوات، عدد الأصوات الصحيحة: 155 ألف و36 صوتا، عدد الأصوات الباطلة: 16567 صوتا، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح حسام العمدة مرشح حزب "مستقبل وطن": 106 آلاف و63 صوتا، وعدد الأصوات التي حصل عليها المرشح طه أبو الناظر مرشح حزب مستقبل وطن: 106591 صوتا عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح أحمد علي عباس مرشح حزب الشعب الجمهوري: 90 ألف و61 صوتا، وعدد الأصوات التي حصل المرشح طارق مجاور، مرشح مستقل، 56 ألف و492 صوتا، عدد الأصوات التي حصل المرشح حسين مسلم مرشح مستقل، 58 ألف عدد الأصوات التي حصل المرشح محمود أبو زيد مرشح مستقل، 47 ألف و292 صوتا.

وأجريت الانتخابات بمحافظة بني سويف على "مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13محافظة، من بينها بني سويف، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف داخل 481 مركزا انتخابيا يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.