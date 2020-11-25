مستقبل وطن يحصد مقاعد الدائرة الثانية بأسيوط

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، نتائج فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثانية، والتي تضم مراكز ومدن ديروط والقوصية ومنفلوط.

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 1,400,490 ناخبًا، أدلى منهم 148,852 ناخب بأصواتهم بنسبة مشاركة 10.6٪؜، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 126227 صوتًا والباطلة 22625، وحصل المرشح يونس الجاحر على 90072 صوت، وإبراهيم نظير على 101809 أصوات، وحسام ماضي على 85969، وحمادة زهير على 81373 صوتًا، وكلهم مرشحي حزب مستقبل وطن، فيما حصل المرشح المستقل أمير لويز على 44747 صوتًا، وشاهين كيلاني على 34602 صوت، وحمادة عبدالعواض على 33520 صوتًا، وحمد عبدالجواد على 32816 صوتًا، وجميعهم مرشحين مستقلين.

يشار إلى أن عدد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين فى محافظة أسيوط بلغ 2 مليون و779 ألفًا و851 ناخبًا التصويت في 4 لجان لجنة عامة ممثلة في 497 مركزًا انتخابيًا، تضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.