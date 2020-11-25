"مستقبل وطن" يحصد 3 مقاعد من 5 لـ"النواب" بأسوان

تنشر "الوطن" النتائج التي أعلنتها اللجان المشرفة على جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2020 على 5 مقاعد فردية بدوائر محافظة أسوان، وفي انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة العليا للانتخابات بعد إضافة أصوات المصريين في الخارج.

ففي الدائرة الأولى "أسوان – دراو" فاز كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل مرشح حزب مستقبل وطن، وفي الدائرة الثانية "كوم أمبو" فاز خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثالثة "نصر النوبة" فاز أيمن فؤاد، مستقل، وفي الدائرة الرابعة "إدفو" فاز على البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن.

وضمت محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث تنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو خاض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، الإعادة كانت بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، خاض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، جرت الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.