صور... 112 معدة و50 طلمبة غاطسة و540 عاملا لمواجهة الأمطار بالقليوبية

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار موسم 2020/2021.

وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا

وأكد مجاهد أنّ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 112 معدة، إضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، جرى توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أنّ أطوال شبكات الصرف الصحي بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحي بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحي 149 محطة، وجرى وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.

تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي

وأضاف أنّ قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ، تنسق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، ورؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي، وتنفيذ محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، وجرى الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالأنفاق.

سرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق

وأشاد مجاهد، بنجاح المناورات المنفذة وسرعة التعامل مع حالات سقوط الأمطار وتراكمها داخل الأنفاق، مؤكدا ضرورة رفع درجات الاستعداد وجاهزية المعدات والأفراد لمواجهة حالات سقوط الأمطار والسيول، والتأكيد على تطهير بيارات صرف الأمطار وجاهزيتها لاستقبال الأمطار المتوقع هطولها.

وأوضح أنّ الاستعدادات تأتي في إطار جهود شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لمواجهة موسم فصل الشتاء وسقوط الأمطار، والتي تتمثل في تطهير بالوعات صرف الأمطار وتجهيز المعدات والأفراد لمواجهة موسم سقوط الأمطار.

ولفت إلى أنّه في إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، نفذت الشركة أعمال غرف صرف الأمطار في نطاق محافظة القليوبية، بقيمة تقديرية بنحو 27 مليون جنيه تقريبا.

وأوضح مجاهد أنّه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، ومن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق مصر الإسكندرية الزراعي، ونفق أسفل الطريق الدائري ومطالع ومنازل الكباري بمدن المحافظة، والتي كانت تحدث تأثيرا كبيرا على حركة المواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار.