لصيانة محطة عرب جهينة.. غدا قطع مياه الشرب عن شبين القناطر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، عن قطع المياه عن مركز ومدينة شبين القناطر، غدا الثلاثاء، من الساعة الثامنة مساء الثلاثاء، وحتى الرابعة فجر الأربعاء، لأعمال صيانة بمحطة مياه عرب جهينة المرشحة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم، أنه سيجرى الانتهاء من أعمال غسل الشبكات بأسرع وقت ممكن، وإعادة ضخ المياه للمدينة مرة أخري، كما ستوفر الشركة سيارات مياه نقية صالحة للشرب للقرى خلال فترة الانقطاع.

ونشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أرقام هواتف مديري الأفرع الخاصة بالشركة على مستوى مدن المحافظة الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي للإبلاغ عن أية أعطال أو طوارئ قد تحدث علي مدار 24 ساعة.

فيما أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى رفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أية أمطار على قرى ومدن المحافظة، ووجه إلى نشر المعدات بمنازل الكبارى والأنفاق لسرعة رفع تراكمات المياه، موضحا أنه فى إطار استعدادات الشركة لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار، قامت الشركة بتنفيذ أعمال إنشاء وصيانة غرف صرف مياه الأمطار بنطاق محافظة القليوبية بقيمة تقديرية 27 مليون جنيه تقريبًا.

وأوضح مجاهد، أنه من المخطط تنفيذ 1800 غرفة صرف أمطار بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية والمحاور والميادين الرئيسية، ومن المقرر تنفيذ غرف صرف أمطار بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، ونفق أسفل الطريق الدائرى ومطالع ومنازل الكبارى بمدن المحافظة، والتى كانت تحدث تأثيرًا كبيرًا على حركة المواطنين أثناء فترت سقوط الأمطار.

وأشار إلي أن إجمالى المعدات التى استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدات بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة، تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة، موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، وجرى اعتماد خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عاملا تقريبا.