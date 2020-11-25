مستقبل وطن يحصد أصوات الدائرة الثالثة بأسيوط

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة أسيوط، نتائج فرز أصوات الناخبين ممن أدلوا بأصواتهم في انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثالثة، والتي تضم أبانوب والفتح وساحل سليم والبداية وأسيوط الجديدة.

وحصل اللواء عصام العمدة مرشح مستقبل وطن على 97390 صوتا، أحمد حسين جودة مرشح مستقبل وطن على 97386 صوتا، وحل في المركز الثالث الدكتور ناصر عثمان مرشح مستقل وطن على 88000 صوت.

يذكر أنّ عدد الناخبين المقيدين بجداول الناخبين في أسيوط بلغ مليونين و779 ألفًا و851 ناخبًا، وجرى التصويت في 4 لجان لجنة عامة ممثلة في 497 مركزًا انتخابيًا، يضم 914 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزًا إداريًا وحي، إضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.