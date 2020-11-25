الغرف التجارية: تجار التجزئة سبب أزمة الطماطم.. والكيلو بـ7 جنيهات قريبا

تباع الطماطم فى أسواق التجزئة بأسعار تتراوح مابين 8 و10جنيهات بعد طرح إنتاج محافظات الصعيد أمس بالأسواق.

وكشف حاتم نجيب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، أن المحافظات التي طرحت إنتاجها في الأسواق أمس، هي المنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، وأسوان، مشيرًا إلى توقعات ببيعها بسعر 7 جنيهات خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال "نجيب"، إن التقلبات الجوية التى حدثت لم تؤثر على المعروض، ولا توجد شكاوى من تعطل سيارات نقل الخضر والفاكهة، لافتًا إلى أن وارد الأسواق من الخضر والفاكهة يسير بشكل طبيعي.

وتراوح سعر الطماطم الجملة بين 5 و8 جنيهات للكيلو، وفي أسواق التجزئة بين 8 و10جنيهات للمستهلك.

واتهم "نجيب" تجار التجزئة برفع الأسعار بالمخالفة لآليات السوق، معتبرًا أن الارتفاع الحالي مبالغ فيه وغير مبرر ولا يعكس انخفاضًا حقيقيًا في المعروض من الخضروات، مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطماطم الواردة من محافظات الصعيد تباعًا لاستعادة التوازن في أسواق البيع خلال الأسبوع المقبل.

وتوقع أن تنخفض أسعار الطماطم في الأسواق مع بدء موسم إنتاج الطماطم بمحافظات الصعيد فى ديسمبر المقبل، لتصبح بـ7 جنيهات إلى أن تستقر وتباع وفقًا لمعدلاتها الطبيعية.

وتباع البطاطس الـ4 كيلو بـ10جنيهات، والفاصوليا بـ 3.5 مقابل 20 جنيهًا، والكوسة تباع بـ 3جنيهات مقابل 9 جنيهات، والخيار يباع بـ4 جنيهات مقابل 8 جنيهات، والباذنجان بـ 3.5 مقابل 7جنيهات، والفلفل يباع بـ 3.5 مقابل 8 جنيهات والألوان بـ15مقابل 20 جنيه، والقلقاس يباع بـ 3 جنيهات مقابل 10جنيهات، والسبانخ تباع بـ4 جنيهات مقابل 12جنيهًا، مع استقرار كبير في أسعار الفاكهة.

وفسر "حاتم"، تراجع أسعار الخضر في سوق العبور بارتفاع سعر الطماطم والذي انعكس إيجابيًا على كافة أصناف الخضر بالتراجع بنسبة تتجاوز 70%، مشيرًا إلى أن تراجع أسعار الطماطم سيكون تدريجيًا، وسيبدأ بـ7 جنيهات، عقب طرح المحصول الجديد للطماطم.