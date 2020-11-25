فيديو.. العالم يحتفل بيوم القضاء على العنف ضد المرأة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، المذاع على فضائية القناة الأولى، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة".

وجاء في التقرير، أنّ اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة يوافق 25 نوفمبر من كل عام، حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وهو اليوم الذي أطلقته الأمم المتحدة عام 1999، ودعت الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية للاحتفال به سنويا.

ويرجع اختيار هذا اليوم للتذكير بواقعة 3 ناشطات شقيقات من جمهورية الدومينيكان للقتل الوحشي بأوامر من الحاكم رافاييل 1960، وفي العام 1979 أعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ثم إعلان القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993.

وحسب إحصائيات الأمم المتحدة، تتعرض واحدة من كل 3 نساء للعنف الجسدي أو الجنسي ونحو 750 مليون امرأة على مستوى العالم يتزوجن قبل بلوغهن سن الـ18، و71% من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء.

وفي مصر أظهرت مؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء سنة 2015، أنّ 34% من النساء السابق لهن الزواج تعرضن لعنف من الزوج، وأكثر من ربع المصريات تزوجن قبل بلوغهن 18 عاما، وتبذل الدولة جهودا لعلاج مشكلة العنف ضد المرأة، فأنشأت مكتب شكاوى المرأة لمواجهة التمييز ضدها، إلى جانب إطلاق الحملات المختلفة لمناهضة زواج القاصرات ومكافحة التحرش الجنسي وتخصيص بيوت آمنة لإيواء ضحايا العنف من النساء.

جامعة بورسعيد تعتمد تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة

واعتمد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، تشكيل مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة برئاسته، والذي يهدف إلى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف، وتغيير الثقافات المجتمعية التي تحض على ارتكاب هذه الممارسات المرفوضة.