الدولار يواصل استقراه.. والذهب يخسر 10جنيهات نهاية التعاملات

واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه لليوم الثالث على التوالي، فيما خسرت أعيرة الذهب 10 جنيهات نهاية التعاملات اليومية.

وجاءت 20 بنكا في مقدمة البنوك التي تبيع وتشتري الدولار بأعلى سعر ومنها: "كريدي أجريكول، البركة، الأهلي الكويتي (بيريوس)، مصرف أبوظبي الإسلامي، المصري الخليجي، قناة السويس، عودة، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبوظبي التجاري، الإمارات دبي الوطني، المصرف العربي الدولي، الأهلي المتحد التعمير والاسكان"، وذلك بـ15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع، فيما باع بنك واحد بمصر "إيران للتنمية" الدولار بأقل سعر، وذلك بـ15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار شراء العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه في البنوك وشركات الصرافة، خلال التعاملات اليومية، إذ استقر الريال السعودي عند 4.16 جنيه كأعلى سعر للشراء في بنوك بلوم، وقطر الوطني.

فيما استقر سعر الدرهم الإماراتي بقيمة قرش ليسجل 4.25 جنيه كأعلى سعر شراء للدولار في بنك قطر الوطني.

وشهدت العملات الأجنبية تباينًا كبيرًا، خلال التعاملات اليومية، في البنوك وشركات الصرافة، مقابل الجنيه، وسجّل اليورو أعلى سعرًا للشراء في بنكى " مصر ايران للتنمية ، وقناة السويس"، بـ18.50 جنيه، فيما سجل سعر شراء الإسترليني استقرار نهاية التعاملات اليومية عند 20.80 جنيه في بنك واحد "المصرف العربي الدولي".

وفى المقابل تراجعت أسعار الذهب بأسواق المال نهاية التعاملات ، بقيمة 10 جنيهات، عقب ارتفاع لم يدم طويلًا، إذ سجّل عيار 24 نحو 914 جنيهًا مقابل 924 جنيهًا أمس، وعيار 21 حوالي 800 جنيه، وعيار 18 نحو 686 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 6.404 جنيه.

يأـي ذلك عقب الاكتشافات المتوالية للقاحات كورونا من عدة دول، آخرها لقاح "أسترازينيكا"، إضافة إلى لقاحي "فايزر" و"مودرنا" اللذين حققا فعالية 94% و95% على التوالي.

من ناحيته، قال الدكتور واصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إنَّ التراجع سيكون سيد الموقف خلال الشهريين المقبلين.

وهوت أسعار الذهب بحوالي 2% خلال تعاملات أمس، في بورصة "كوميكس" الأمريكية لتنزل إلى 1834 دولارًا للأوقية في التعاملات الفورية وإلى 1837 دولارًا للأوقية للعقود الأمريكية الآجلة لتسجل أدنى مستوى لها في 4 أشهر لظهور بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل، بابتكار عدة لقاحات من شركات أمريكية وأوروبية تساعد في الوقاية من وباء فيروس كورونا المميت.

وخسرت أسعار الذهب بالتعاملات الفورية في بداية هذا الأسبوع نحو 37 دولارًا.