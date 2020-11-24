عاجل.. 6 محافظات تعلن تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية

قررت 5 محافظات تعليق الدراسة غدا بالمدارس بناء علي توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة، وقررت محافظات "كفر الشيخ والبحيرة، ومطروح والدقهلية، ودمياط" تعليق الدراسة غدا الأربعاء نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة.

البحيرة

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعطيل الدراسة غدا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة، وسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على سلامة أبناؤنا الطلاب ويستثنى من ذلك القرار، القيادات وأطقم العمل وفقا للاحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

مطروح

وفي مطروح قرر اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تعطيل الدراسة، غدًا بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والحضانات، ومنح الموظفات المعيلات لأطفال في سن الحضانة إجازة، بعد ورود توقعات الأرصاد الجوية التي تنبأت بهطول أمطار على المحافظة.

ووجّه المحافظ، إلى الاستعداد لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية ليومي الأربعاء والخميس، والإستفادة من تجربة التعامل مع صرف مياه الأمطار الأسبوع قبل الماضي وتفادى جميع السلبيات.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، تعطيل الدراسة بالجامعة غدًا، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الذى تناول حالة الطقس المتوقعة للغد، وتوقع عدم استقرار الأحوال الجوية، حرصًا من الجامعة على سلامة الطلاب والطالبات فى جميع كليات الجامعة.

كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا منذ قليل، بتعطيل الدراسة في جميع أنحاء المحافظة، غدًا بسبب موجة من الطقس السيئ، التي ستتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة.

وقال مصدر مسؤول بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم إخطار جميع رؤساء المراكز وكذلك القرى، عبر الجهاز اللاسلكي بالمحافظة، في إشارة عاجلة للقرار، مع ضرورة الاستعداد برفع درجة الطوارئ للقصوى، تمهيدا للطقس السيئ المتوقع.

دمياط

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بكافة المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ و حفاظاً على سلامة الطلاب.

وعلى جانب آخر أكدت المحافظ استعداد كافة الأجهزة بالمحافظة لمجابهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بكافة المناطق، لافتة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

الدقهلية

وقرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن تعليق الدراسة لتلاميذ وطلاب المدارس بنطاق محافظة الدقهلية غدانظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وأكد محافظ الدقهلية، في بيان له، أن قرار تعليق الدراسة غدا الأربعاء للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.

الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بمدارس الإسكندرية "طلاب ومدرسين"، نظراً لسوء الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس ،على أن يستثنى من ذلك القيادات واطقم العمل والنوبتجيات، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية.

وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية،وفي حالة تواجد أى رواكد مياه ناتجة عن الامطار بالمدارس يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف عمليات الإدارات التعليمية للمتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، ويأتي ذلك فى اطار حرص سيادته على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب والمدرسين.