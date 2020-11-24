تعطيل الدراسة بجامعة دمنهور غدا لسوء الأحوال الجوية

قرر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، تعطيل الدراسة غدا لسوء الأحوال الجوية، حرصًا على أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، على أن يستثنى من القرار القيادات وأطقم العمل وفقا لما يحدده رئيس الجامعة.

يُذكر أن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قرر تعطيل الدراسة غداً الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية "طلاب ومعلمون" بنطاق المحافظة، مع استثناء القيادات وأطقم العمل وفقاً للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

يأتى ذلك لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية وحفاظاً على سلامة أبناؤنا الطلاب.