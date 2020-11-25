7 شروط للحصول على وحدة سكنية في الجيزة بمقدم حجز 5000 جنيه فقط

تعلن محافظة الجيزة عن فتح باب الحجز لعدد 64 وحدة سكنية، "28 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى، و36 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية"، بالمشروع القومي للإسكان بالمحافظة، ويتم سداد مقدم الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان (الهرم- المانسترلي- المنيل - المحور- الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر) خلال الفترة من اليوم، الأربعاء الموافق 25 نوفمبر الحالي، وحتى يوم 10 ديسمبر المقبل.

شروط الحجز

- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية ولا يقل السن عن 21 عامًا، ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

- ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض أيًا كان نوعها بالمدن والمحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين بها أو العاملين بها.

- ألا يزيد صافي الدخل السنوي للمتقدم من كافة مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700جنيه/ شهريًا)، وللأعزب 50400 جنيه سنويًا (بما يعادل 4200 جنيه/ شهريًا).

- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل في حالة رغبة المتقدم للحصول على تمويل عقاري 1300 جنيه.

- تنطبق على المتقدم للحجز بالمشروع الشروط الواردة بالقانون 148 لسنة 2001 وتعديلاته بشأن التمويل العقاري.

نظام سداد الوحدات السكنية

1- يقوم المتقدم بدفع 5 آلاف جنيه عند الحجز بفروع بنك الإسكان والتعمير، في الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر.

2- يكون السداد نقدًا أو بالتقسيط (قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119720 جنيهًا إلى 131470 جنيهًا.

3- يكون التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية.

4- إخطار من تنطبق عليهم الشروط بموعد وإجراء القرعة العلنية.