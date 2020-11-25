10 شروط للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي.. اعرفهم

تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وحدات سكنية عدة، بمساحات وأسعار مختلفة، في عدد من المدن الجديدة، وذلك تنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين".

تكون الوحدات كاملة التشطيب، وتسلم خلال 36 شهرا من موعد الإعلان عن الطرح، وتقدم الوحدات المطروحة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ووضع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عدد من الشروط للحصول على دعم الإسكان الاجتماعي. "الوطن" تستعرض تلك الشروط، وفقا للرئيس التنفيذي للصندوق، مي عبدالحميد.

شروط الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي:

1- التمتع بالجنسية المصرية.

2- ألا يقل سن المُتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

3- عدم سبق الاستفادة للمُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر).

4- عدم إمتلاك المُتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

5- يحظر على المُتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري.

6- أن يكون المُتقدم من محدودي الدخل وألا يزيد صافي دخله السنوي من كل مصادر دخله المحددة من قِبل مجلس إدارة الصندوق.

7- لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في الإعلان الواحد. أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة المتقدم عليها أو مقيم بها أو يعمل بها أو بالمدن التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

8- استعمال وحدات الإسكان الاجتماعي للسكن و يحظر التصرف في الوحدة بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018.

9- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة عند الحجز وحالة مخالفة ذلك يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً ويحق للصندوق اتخاذ كل الإجراءات القانونية بتطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية بمبلغ 100 جنيه لا تُرد ولاتُسترد.

10- بالنسبة للأسرة ( زوج/زوجة/أولاد قصر): لا يزيد صافي الدخل من كل مصادر دخل الأسرة عن 68400 جنيه سنويا بما يعادل 5700 جنيه شهرياً، و أن لا يقل صافي الدخل الشهري للأسرة عن 1300 جنيه و هو الحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري. بالنسبة للأعزب: لا يزيد صافي الدخل من كافة مصادر دخله عن 50400 جنيه سنوياً بما يعادل 4200 جنيه شهرياً، وأن لا يقل صافي الدخل الشهري له عن 1300 جنيه وهو الحد الأدنى للتعامل بنظام التمويل العقاري.