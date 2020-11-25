وزيرة الهجرة تناقش أفكار شباين من الدارسين بالخارج: سعيدة بتفاؤلكما

استضافت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلا من "مينا مكين" خريج كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية بجامعة شفيلد ببريطانيا، و"أحمد شريف زكي" طالب بالسنة الثالثة بجامعة شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية تخصص الاقتصاد والعلوم سياسية.

جاء ذلك في إطار تحقيق أهداف مبادرة وزارة الهجرة لشباب المصريين الدارسين بالخارج، من أجل ربطهم بوطنهم الأم مصر والاستفادة من طاقاتهم المتنوعة في خطط التنمية.

من جهتها، رحبت مكرم بالشابين، معربة عن سعادتها بالطاقة الإيجابية التي مازالت في نفوسهما نتيجة الملتقى الأول لشباب الدارسين بالخارج الذي اختتم أعماله منتصف نوفمبر الجاري، بما يؤكّد أنَّه وسيلة من وسائل التواصل ومد الجسور بين شباب مصر في الخارج ووطنهم الأم، من أجل تعزيز صلتهم بالوطن وللاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها.

وخلال اللقاء، ناقشت وزيرة الهجرة مع الشابين عددًا من الأفكار يرغبون في تطبيقها خلال الفترة المقبلة، حيث استعرض الشاب "مينا مكين"، المسئول عن جمعية "مجتمع الشباب المصري ببريطانيا"، محاور وأهداف الجمعية خلال الفترة المقبلة ومن بينها الإعداد لتنظيم عدد من الفعاليات الاجتماعية والثقافية والفنية لنشر الثقافة المصرية والحفاظ عليها بين مجتمع الطلاب، إذ تستهدف الجمعية أن يكون لها ممثل مصري في كل جامعة بريطانية يصبح بمثابة قناة تواصل حقيقية بين الجمعية والطلبة المصريين، ويعمل على التنسيق لتنظيم الفعاليات الثقافية والفنية ذات الطابع المصري داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن الجمعية -التي بدأت عملها منذ عام 2018- تضم عضوية 550 طالبًا مصريًا يعملون على تنفيذ أهدافها.

فيما قدم الطالب "أحمد شريف زكي" عرضا عن مشروعه الخاص باستخدام الطحالب في مجال الحفاظ على البيئة، وبدورها قالت وزيرة الهجرة إنَّها ستنسق لقاء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حتى يستعرض فيه الشاب المصري مجمل مشروعه والجدوى منه.

وكانت وزارة الهجرة قد أطلقت في يونيو الماضي أول برنامج تقدمه الدولة للشباب المصري الدارسين في الخارج تحت عنوان "مبادرة شباب الدارسين بالخارج"؛ وكانت النواة في الزيارة التي أجرتها السيدة وزيرة الهجرة -برفقة الوفد الشبابي- إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.