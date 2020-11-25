حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في 3 مراكز بالشرقية

تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية شن حملاتها لرصد أي حالة تعدي بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، حفاظاً عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي.

وفي هذا الإطار شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، بالتنسيق مع قسم الإزالات برئاسة المركز والوحدة المحلية بالعصايد ومركز الشرطة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمنزل حيان وقسم الإزالات برئاسة المركز ومسؤل جمعية الإصلاح الزراعي بالمحمودية بإزالة حاله تعدي بمساحة 30 متر بناحية عزبة أبوطالب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد حملة لإزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق الوحدة المحلية بالقطاوية بمساحه 2.5 قيراط، كانت مجهزة لتبويرها لإقامة مشروع تجاري وتم إزالتها علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.