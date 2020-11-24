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بـ"كشك" و"سقف" للبيت.. محافظ الشرقية يستجيب لطالبة "التوك توك"

والدة "نور" تشكر المحافظ: ستترك قيادة "التوك توك" وتركز في دراستها

كتب:

عبد الرحمن خالد
10:02 م | الثلاثاء 24 نوفمبر 2020
محافظ الشرقية ممدوح غراب

محافظ الشرقية ممدوح غراب

استجاب ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لمناشدة برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، ويقدمه الإعلامي محمد شردي، لمساعدة طالبة بمحافظة الشرقية تعمل سائقة "توك توك"، من أجل مساعدة أهلها بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها أسرتها. 

وقال "غراب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إنه وجه بترخيص "كشك" لأسرة الطالبة نور، من أجل مساعدتهم على العيش بشكل أفضل خلال الفترة الحالية، والعمل على وضع "بضاعة" بداخله من أجل كسب المال منه. 

وتابع أنه استجاب أيضا لطلب الطالبة نور، بالعمل على بناء "سقف" للمنزل الخاص بها خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ما يواجهه منزلها من مشاكل، ويحتاج إلى ترميم. 

وأردف: "سنساعد أسرة نور من أجل عمل سقف للمنزل، وتم التواصل مع وزارة التضامن من أجل صرف معاش لهم أو مساعدتهم ماليًا خلال الفترة المقبلة". 

ومن جانبها وجهت والدة الطالبة "نور" الشكر لمحافظ الشرقية على الدعم الكبير المقدم من خلاله لأسرتهم، والوقوف بجانبهم، والعمل على منع "نور" من قيادة "التوك توك"، والعودة من جديد لدراستها والتركيز فيها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة. 

ومن جانبه وجه الإعلامي محمد شردي، الشكر لمحافظ الشرقية على الاستجابة السريعة من أجل العمل على ترخيص "كشك" للطالبة نور، فضلا عن العمل على بناء "سقف" خاص بهم.

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