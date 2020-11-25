ورشة عمل حول السياسة العامة لحماية الأطفال بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية الدور الذي تنفذه وحدة الحماية العامة للطفل بالديوان العام في معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة في تقديم الخدمة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل محدده للنهوض بوضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان، وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفولة.

وقال أيمن الأمير العطار مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، إنه في إطار استراتيجية المحافظة للاهتمام بقضايا الطفولة والأمومة تم تنفيذ ورشة عمل لمناقشة تطوير السياسات العامة لحماية الطفل بمحافظة الشرقية بالتعاون والاشتراك مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وهيئة إنقاذ الطفل تحت رعاية محافظ الإقليم.

أوضح مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام للمحافظة، أن الهدف من تنفيذ ورشة العمل هو تطوير عمل لجان حماية الطفل ورفع مهارات وقدرات العاملين بها من أجل التصدي لكل أشكال الخطر الذي يتعرض له الطفل والعمل على حمايته، بوضع خطط استباقية وسياسات حماية يمكن تطبيقها، مشيراً إلى أنه خلال فعاليات ورشة العمل تم استعراض ما كفله الدستور عام 2004 من الحقوق الأساسية للطفل المصري وما الذي تهدف له هذه الحقوق، وما تقوم به لجان حماية الطفل بإنقاذ الطفل، وكذلك السياسات العامة للقضايا ذات الأولوية في انتهاكات الطفل، والتدخلات الوقائية لحمايته فضلاً عن التعرف على المفاهيم التي تضمنتها السياسة العامة مثل (مفهوم السياسة العامة – الطفل – الطفل المعرض للخطر – الإساءة وانواعها – تعريف الطفل).

أضاف مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالديوان العام، أنه تم مناقشة الأسس والمرجعيات الرئيسية لإعداد السياسة العامة لحماية الطفل من حيث ( النصوص والقوانين – الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية – الاتفاقيات والمواثيق – الرؤية المستقبلية – التشاور مع مجموعات العمل – جلسات استماع – مراجعة لوضع الطفولة الحالي)، فضلا عن استعراض الرؤية المستقبلية لحماية الطفولة والارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات وتحقيق الرفاهية لهم.