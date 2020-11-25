أغنية "أول كلام" لـ هنادي مهنى تقترب من 12 ألف مشاهدة في 12 ساعة

حققت أغنية "أول كلام" للفنانة هنادي مهنى، ما يقرب من 12 ألف مشاهدة في أقل من 12 ساعة، وتم تصويرها بطريقة "فيديو كليب" من حفل زفافها على الفنان أحمد خالد صالح يوم 6 نوفمبر الماضي.

أغنية هنادي مهنا "أول كلام" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج أحمد راغب.

وتضمنت كلمات الأغنية الجديدة: "عالم جديد بسافر له.. كل ما بشوف عيونه جت في عيني.. هو الوحيد في الدنيا دي اللي نفسه أعيش له طول سنيني.. أنا من زمان بحلم بقربه.. وصورته مرسومة في خيالي.. أنا لو حكيت مش هقدر أوصف قد إيه شاغلي بالي.. مابتطمنش غير جمبه.. مبجريش إلا بس عليه".

وسبق أن أهدت "هنادي" "أول كلام" لزوجها الفنان خالد صالح خلال زفافهما، الذي عقد في 6 نوفمبر الجاري داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى.

واحتفل أحمد وهنادي بزفافهما خلال الفترة الماضية، في حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وخالد الصاوي، واَخرون، وأحيا حفل الزفاف تامر حسنى، حكيم، عمر كمال وحمو بيكا وحسن شاكوش، وحضره عدد من النجوم منهم بوسى وأحمد زاهر وهند عبد الحليم وخالد الصاوى .

وسبق، وردت هنادي مهنا على الجدل الذي أثير خلال الأيام الماضية بعدما حضر كل من مطربي المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا، حفل زفافها، وأوضحت هنادي مهنا سبب حضورهم قائلة، إنها هي التي دعتهم لحضور حفل زفافها، حيث هاتفتهم جميعا ولكن لم يرد عليها سوى عمر كمال، فتواصل هو معهم وجاءوا الحفل.