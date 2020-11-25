والدة سيدة المرج تبرئ الزوج من القتل وتدين العشيق بالزنا: رمت نفسها

رواية والدة الزوجة الملقاة من الطابع السابع في المرج، كانت سببًا في إخلاء سبيل الزوج بعدما نفت عنه تهمة قتلها وإلقائها من شرفة المنزل، وقالت إن ابنتها هي التي ألقت نفسها من بلكونة شقتها خجلًا من الفضيحة.

وقالت والدة الزوجة المتوفاة في محضر الشرطة وتحقيقات النيابة، إنها تلقت اتصالًا من زوج ابنتها أخبرها أنه ضبطها متلبسة بالزنا داخل منزل الزوجية، فتوجهت إليه وأثناء صعودها على سلالم العقار أسرعت ابنتها بإلقاء نفسها من الطابق السابع.

رواية الأم أكدها العشيق الذي نفى تهمة إلقاء الزوج لها، وأنها هى التى ألقت بنفسها من شرفة الشقة وقت أن كان الزوج يطارده على سلالم العقار.

وأفادت تحقيقات النيابة، أن الزوج أنكر تهمة القتل وإلقاء الزوجة، وادعى أنها هي من ألقت بنفسها من شرفة المنزل أثناء ملاحقتها، داخل الشقة وأنها خافت من بطشه فألقت نفسها.

وأفادت تحريات المباحث، أن الزوجة الملقاة من الطابق السابع، كانت تربطها علاقة غير شرعية بسائق "توك توك" منذ قرابة 5 أشهر، وأنه اعتاد التردد عليها داخل شقتها في المرج وقت وجود زوجها في عمله، فهو موظف بشركة خاصة تعمل في مجال تجارة المواد الغذائية.

وأفادت التحريات بأن الزوجة تعرفت على عشيقها من خلال استقلال دراجته النارية مرات عدة، وأنه يسكن في محيط منزلها، وأن علاقتهما غير الشرعية بدأت بعد أسابيع من لقائهما الأول، وأن الزوجة كانت تختار الأوقات الموجود زوجها في عمله لممارسة الرذيلة مع عشيقها، واستمرت مقابلتها للعشيق عدة مرات داخل منزل الزوجية، وكانت تخبر جيرانها أنه شقيق زوجها.

وأوضحت تحريات المباحث أن يوم الحادث اكتشف الزوج الجريمة بالمصادفة عندما عاد من عمله مبكرًا بعد تعرضه للإجهاد، ليجد الزوجة في أحضان العشيق داخل غرفة نومه، لينجح العشيق في الهروب وقت انشغال الزوج في ضرب زوجته.

أفادت مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليها، أن رأسها مهشم بالكامل، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة في جسدها، وكلفت النيابة المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث، وسرعة ضبط وإحضار العشيق الهارب.