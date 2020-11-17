"تويوتا" تطلق "ميراي 2021": أول سيارة كهربائية بخلايا وقود الهيدروجين

أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية، وصول "تويوتا ميراي" أول سيارة كهربائية تعمل بخلايا الوقود الهيدروجينية "FCEV" لمعارض البيع لعملاء التجزئة في أمريكا الشمالية.

ستفعل سيارة "ميراي" الجديدة من الجيل الثاني 2021، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2019 في معرض لوس أنجلوس للسيارات تغييرًا جذريًا في التصميم، وستقدم Mirai فئات متعددة لأول مرة - XLE و Limited، وتستند إلى منصة الدفع الخلفي الممتازة من "تويوتا"، وهي مستوحاة من سيارات الكوبيه مع تحسين غرفة الركاب والراحة.

ترفع "ميراي" مستوى التكنولوجيا القياسية المجهزة حيث تأتي مع شاشة لمس متعددة الوسائط مقاس 12.3 بوصة مع 14 مكبر صوت JBL بما في ذلك مضخم صوت ومكبر للصوت، إضافة إلى التوافق مع Android AutoTM و Apple CarPlay و Amazon Alexa.

وخلف عجلة القيادة، تعرض لوحة العدادات الرقمية TFT LCD ملونة مقاس 8 بوصات عداد السرعة ووضع القيادة وكفاءة الوقود.

وتأتي علبة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية المتوافقة مع Qi بشكل قياسي أيضًا في كل 2021 Mirai.

كما يأتي في السيارة تحكم أوتوماتيكي في المناخ بثلاث مناطق، ومقاعد أمامية وخلفية مدفأة ومهواة، ولوحة تحكم خلفية تعمل باللمس، والمظلة خلفية للتبديل، ضوابط الصوت.

أما عن أنظمة الأمان فتقوم شركة تويوتا بتزويد سياراتها بنظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ (AEB) منذ أن جعلت ميزات السلامة المتقدمة قياسية في العديد من تشكيلة طرازاتها لعام 2017.

وبالنسبة لعام 2021، تعد Mirai واحدة من طرازات تويوتا الثلاثة التي تشمل TSS 2.5+، وهي المرحلة التالية في تطور تويوتا لأنظمة السلامة، توم تحسين عدد من الوظائف التي تعد جزءًا من نظام Toyota Safety Sense.

بالنسبة للمبتدئين، يتميز نظام ما قبل الاصطدام المزود بكشف المشاة (PCS w / PD) بتحسينات متعددة.

ومن خلال تعزيز قدرات النظام، أصبح من الممكن الآن للنظام المساعدة في اكتشاف ليس فقط السيارة التي أمامك ولكن أيضًا راكب الدراجة السابق في النهار وحتى المشاة السابق في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويعزز TSS 2.5+ أيضًا نظام PCS w /PD مع دعم التقاطع. عند التقاطعات.

وقد يكتشف النظام سيارة قادمة أو أحد المشاة عند أداء انعطاف جهة اليسار وقد يوفر تنبيهات صوتية/ بصرية وفرملة تلقائية في ظروف معينة.