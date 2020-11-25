فرحة بأسوان بعد حصد 5 مرشحين أعلى الأصوات

حصد مرشحا حزب "مستقبل وطن" بأسوان 3 مقاعد فردية من أصل 5 مقاعد فى جولة الإعادة، عقب إعلان اللجان المشرفة على جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب نتئج الفرز بالدوائر الأربعة، وفى انتظار الإعلان الرسمي من الهيئة العليا للانتخابات بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج.

في الدائرة الأولى " أسوان – دراو" حصل اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة وطن، على 38120 صوتا، والنائب السابق جابر أبو خليل مرشح حزب مستقبل وطن، على 35053 صوتا، والمهندس جلال أبو الحسن مرشح حزب مستقبل وطن، على 30997 صوتا، واللواء جودت عبدالجبار 22810صوتا، وفى الدائرة الثانية "كوم أمبو" حصل خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن على صوتا34981، ونادر أبو المجد، 32708 صوتا.

وفي الدائرة الثالثة "نصر النوبة" حصل أيمن فؤاد، مستقل، على 17242 صوتا، والنائب السابق ياسين عبدالصبور على 7764 صوتا، وفى الدائرة الرابعة "إدفو" حصد على البدري الملاوي مرشح حزب مستقبل وطن 32875 صوتا، والدكتور عبد الغفار الضيفي مرشح حزب التجمع 31727 صوتا.

وعقب إعلان النتيجة فى اللجان العامة بكل دائرة احتفل أنصار الفائزين فى مقراتهم الانتخابية ففي مدينة أسوان احتفل أنصار النائب جابر أبو خليل بعودته للبرلمان بعد 10 سنوات عزف فيها عن العمل السياسي وسط رقصات بالعصى وأنغام الدي جي واستقبلوا المهنئين الذين هتفوا له " هُبا هُبا هُبا .. جابر تحت القُبة" وذلك فى احتفالات استمرت للفجر، والحال لم يختلف عن ذلك فى خيمة البدواب بدراو حيث احتفل أنصار اللواء احمد محمد صالح بفوزه بمقعد النواب وسط ذبح عجل تم تقديمه كواجب عشاء للحضور.

وفى كوم أمبو حدثت بعض المناوشات بين أنصار المرشحين ونجحت الشرطة فى تفريق الطرفين وكذلك السيطرة على الواقعة، واحتفل أنصار مرشح حزب مستقبل وطن بمرشحهم فى مقره الانتخابي، وفى نصر النوبة كانت الاحتفالات بفوز أيمن فؤاد بالأغاني النوبية وتوزيع المشروبات الغازية والعصائر والمياه على الضيوف، والحال ذاته فى مدينة البصيلية التي احتفلت بابنها على البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن.

وضمت محافظة أسوان 4 دوائر، هي "أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو"، حيث تنافس المرشحون الـ10 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو خاض الإعادة بحسب الترتيب المهندس جلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، و اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، الإعادة كانت بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، خاض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، جرت الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.