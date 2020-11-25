مصادرة 33 شيشة من الكافتريات في الشرقية

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة موسعة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد مخاطر فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن مصادره 25 شيشة من مقاهي مخالفة بطريق كفر محمد حسين ومنطقة الإشارة بنطاق مدينة الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما صادرت رئاسة مركز ومدينه أبو حماد في حملة لرفع الإشغالات المخالفة، 8 شيش من مقاهي وكافتريات مخالفة بنطاق المركز.

وجاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للمرور على المحال التجارية والمقاهي للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة الواقية.

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة القوى العاملة بمتابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بأعمال التطهير والتعقيم لوسائل نقل العمال من وإلى المنشأة، وإلزام العمال بارتداء الكمامات الواقية، وتخفيض الأعداد المصرح لها بركوب الأتوبيسات إلى 50% لتحقيق التباعد بينهم، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.