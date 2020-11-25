متحدث التنمية المحلية: تنافس بين المحافظات على التصالح بمخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة تستهدف ضبط منظومة التنمية العمرانية في المحافظات المصرية لذلك تم عمل قانون التصالح 17 لسنة 2019، وبناءا على تشغيله بالفعل على الأرض عُدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد خيري، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية Ten، أنه حتى 14 يوليو كنا قد تلقينا حوالي 503 ألف طلب تقريبا، واليوم وصلنا إلى 2 مليون و0.4 حتي أول أمس.

وأكد أن هناك تنافسية شديدة جدا على أرض المحافظات المصرية في التقدم على طلبات التصالح على مخالفات البناء، وتأتي محافظة البحيرة في الترتيب الأول بـ245 ألف و866 طلب ويليها القليوبية 204 ألف، وبعدها الشرقية 196 ألف، والمنوفية 185 ألف و700، والجيزة التي أحدثت أداء متميز على مستوى آخر شهرين 163 ألف و400، والمنيا 158 ألف طلب، والدقهلية 143 ألف و658 طلب، والقاهرة 133 ألف و900، والغربية 132 ألف و405 طلب".

وتابع أن هناك أداء متميز على مستوي التحصيلات وتتصدر محافظة القاهرة المشهد، ولكن ما يهمنا في هذا القصد هو عدد طلبات التصالح، مشيرا إلى أن الزملاء في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية على مستوي المحافظات يعملوا بجدية في تلقي طلبات التصالح، كما أنه تم مد ساعات العمل لاستقبال الطلبات من الساعة الـ8 والنصف صباحا وحتي العاشرة مساءا يوميا بما فيها الإجازات الرسمية للدولة لاستقبال أكبر عدد من المواطنين.