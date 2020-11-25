8 رسائل من وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج.. منها نقل خبرتهم الصناعية

تحرص وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، على ربط جميع المصريين في الخارج وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وهموم الوطن الأم مصر، والاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة "مصر 2030"، وهو جزء من الأهداف التي حققها سلسلة مؤتمر مصر تستطيع، في دوراته الخمس الماضية، وتستهدف هذه المؤتمرات لدعم توطين الصناعة والاستثمار الصناعي.

ووجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة رسائل إلى المصريين في الخارج لتشجعيهم على الاشراك في التطوير الصناعي في مصر، ونقل خبراتهم للاقتصاد المصري، ويرصد التقرير التالي أهم هذه الرسائل:

* دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

* إشراك المصريين بالخارج بخبراتهم في المجالات الصناعية المختلفة، وتبادل تلك الخبرات مع رجال الصناعة بالداخل، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للاقتصاد المصري".

* الاستفادة من تجارب الآخرين سواء على مستوى الدول، أو على مستوى الأشخاص مع التركيز على تجارب المصريين الذين حققوا نجاحات في الخارج.

* اختيار محور الصناعة ليصبح الحلقة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع بالصناعة يأتي إيمانًا بأهمية دعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

* النهوض بمجالات الصناعة، من خلال إشراك المصريين في الخارج بالاستثمار المصري.

* تحقيق معدلات تنموية أكبر بمشاركة الخبراء ورجال الصناعة المصريين بالداخل والخارج، في إطار تحقيق استراتيجية الحكومة.

* فرصة واعدة لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية في مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين في الخارج إلى السوق المصرية.

* المساهمة في إنتاج وتصميم منتجات بديلة عن الواردات التي نستوردها من الخارج.