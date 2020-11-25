نواب يطالبون المصريين بتنفيذ رسائل الرئيس لمواجهة كورونا: أفضل روشتة

وجّه أعضاء مجلس النواب عددا من الرسائل والإشادات، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها خلال اجتماع مع مسؤولي مجلس الوزراء والحكومة، إذ تحدّث النواب عن أهمية ما طرحه الرئيس من تحديات خلال جائحة كورونا، وما يمليه الموقف الاقتصادي والاجتماعي خلال الموجة الثانية من الفيروس.

وناشد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية، إعطاء أهمية قصوى لتنفيذ الرسائل المهمة والعاجلة من الرئيس السيسي، لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنّ هناك اقتصاديات لدول كبرى ومتقدمة عانت وانهارت بسبب التهاون مع مواجهة فيروس كورونا.

وقال إنّ الرئيس السيسي كان واضحا عندما أكد أنّ الوباء ما زال مستمرا، وحرصنا يجب أن يستمر للحفاظ على أنفسنا، ونفذنا إجراءات عديدة فيما يسمى بالموجة الأولى، ولا نريد الوصول لذات الإجراءات وأخذ إجراءات على المستوى الاقتصادي إلى جانب آثار هذه الأزمة.

وتابع: "علينا أن نعي جيدا رسالة الرئيس السيسي، التي قال فيها إنّه يجب ألا نجلس في الأماكن المغلقة كثير، واحترام التباعد الاجتماعي، وألا نعتبر الماسك وسيلة مزعجة"، مناشدا جميع المواطنين بالحرص والاهتمام برسائل الرئيس، معتبرا أنّها أفضل روشتة للمواجهة الحقيقية والشاملة مع التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

حساسين: الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع كورونا

وأكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي لخص المواجهة الشاملة وتحقيق الانتصار على فيروس كورونا والحد من تداعياته السلبية على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني في كلمتين، وهما "الوعي واللقاح"، عندما أكد أنّ الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس كورونا.

وقال إنّ كلمتي الوعي واللقاح، التي جاءت في الكلمة التي وجهها الرئيس السيسي للمصريين، تتطلب من جميع المصريين بمختلف اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية تطبيقها تطبيقا كاملا داخل منازلهم وفي جميع مواقع العمل والإنتاج وداخل وسائل النقل وفي كل مكان على أرض مصر.

وأوضح أنّ الرئيس السيسي، دعا المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات فيروس كورونا في تزايد، مؤكدا أنّ القضية باختصار تتطلب منا جميعا الالتزام بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وفي مقدمتها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، والاهتمام بالنظافة وغسل اليدين باستمرار، واستخدام المطهرات، على أن تكون هذه التدابير منهاج عمل للجميع حتى نساعد وندعم الجهود الرئاسية والحكومية في الحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته السلبية.

وأعرب عن ثقته التامة في تجاوب المصريين مع الرئيس السيسي، لأن الواقع والتاريخ أكدا للعالم كله أنّ الشعب المصري العظيم دائما يقف مع قيادته الحكيمة.

وناشد النائب أمين مسعود، المصريين، بإعطاء أولوية قصوى باهتمام السيسي بمواجهة فيروس كورونا، موجّها التحية والتقدير للرئيس السيسي، على القضايا التي وجهها للمصريين في كلمته للحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وناشد الشعب المصري العظيم، بإعطاء أكبر اهتمام لهذه القضايا، خاصة تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ الوعي هو اللقاح الحقيقي للتعامل مع فيروس كورونا، داعيًا المصريين للحذر والحيطة لأن إصابات فيروس كورونا في تزايد.

وقال مسعود، إنّ الرئيس السيسي حرص على مناقشه كل ما يتعلق بجائحة كورونا، وكل السيناريوهات المختلفة الخاصة بهذا الموقف من جانب المسؤولين، سواء في وزارة الصحة أو التعليم العالي أو من جانب مستشار الرئيس للشئون الصحية أو من جانب رئيس الوزراء، معلنا اتفاقه التام مع تأكيد أنّ كل ما تحقق في هذا المجال كان جيدًا ورائعًا، ولا ينسب فقط إلى وزارة الصحة أو وزارة التعليم العالي متمثلة في المستشفيات الجامعية، وإنما للمنظومة كلها في مصر، وعملت الحكومة على دراسات بواسطة لجان متخصصة وإدارة أسجل لها الاحترام والتحية على ما تحقق وأشادت به الدنيا كلها.

مسعود: مواجهة كورونا تكون بالالتزام بالإجراءات الاحترازية

وناشد مسعود، الشعب المصري العظيم بإعطاء أولوية قصوى للقضايا التي تناولها الرئيس السيسي، في كلمته من أجل المواجهة مع فيروس كورونا، والحد من التداعيات السلبية لفيروس كورونا.

وأكد أنّ المواجهة يجب أن تكون بالالتزام التام بالتدابير الاحترازية، وفي مقدمتها الالتزام بارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الاجتماعي، والحد وبشكل قاطع من التجمعات الجماهيرية الكبيرة، خاصة داخل الأماكن المغلقة.