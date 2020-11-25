بث مباشر.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية: أمطار غزيرة وبرق ورعد

تتعرض محافظة الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، مصحوب بأمطار غزيرة مع الرياح شديدة وبرق ورعد.

وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأوضح المحافظ خلال تفقده أعمال كسح مياه الأمطار بمنطقة طوسون بحي المنتزه ثان، أن جميع الجهات المعنية تواصل كسح مياه الأمطار منذ الصباح الباكر، وجرى الاستعانة بـ 22 سيارة شفط من المحافظات المجاورة.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة الطقس السيئ، التي تضرب عدة محافظات، خاصة على السواحل الشمالية، في الإسكندرية وكفر الشيخ ومطروح، الذين أعلنوا تعليق الدراسة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة السقوط.

وطالبت محافظة الإسكندرية، جميع المواطنين بتوخي الحذر وعدم النزول من المنازل الا في حالة الضرورة القصوى.

وكانت الأرصاد قد ناشدت المواطنين بارتداء الملابس الشتوية خاصة كبار السن، لأن الأمطار ستكون شديدة وغزيرة، وهذه الأمطار تمهد لبداية فصل الشتاء، وعدم ارتداء المعدن، خوفا من وجود تلامس مع البرق، ما يؤدي إلى إصابة الشخص بالصعق الكهربائي.

كما نصحت الأرصاد بالبعد عن الأسلاك والعمدان الكهربية، خوفا من وجود أي أسلاك عارية، وعدم الخروج إلا في الحالات المطلوب فيها الخروج لمساعدة رجال الصرف الصحي في كسح وسحب المياه.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، صرح بأن شركة المياه والشرب الصحي تتعاون بشكل دائم مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمعرفة ومتابعة تنبؤات الأحوال الجوية، وبناء عليه يكون لدينا خطط لهذه الطوارئ من خلال نشر معداتنا في الأماكن المتوقع حدوث تجمعات للمياه نتيجة سقوط الأمطار فيها.