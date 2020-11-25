مشاجرة بمسقط رأس مرشح خاسر لمنع آخر بالإعادة من عقد مؤتمر بالشرقية

شهدت قرية بهنباي التابعة لمركز الزقازيق مسقط أرس أحد مرشحي النواب الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات وقوع مشاجرة بين أنصاره وأنصار أحد المرشحين الذذي يخوض جولة الإعادة عن حزب مستقبل وطن وذلك أثناء شروع الأخير في عقد مؤتمر انتخابي بالقرية.

وجاء ذلك على خلفية منع أنصار المرشح الذي يخوض الإعادة المرشح الخاسر من عقد مؤتمر في القرية مسقط رأس الأول .

وتدخل بعض العقلاء من أهالي القرية للسيطرة على الموقف وتم إنهاء المشاجرة بعد الاتفاق على إلغاء المؤتمر وعدم انعقاده بالقرية .

ويخوض جولة الإعادة بالشرقية 22 مرشحا عن حزب مستقبل و18 مستقل واثنين عن حزي حماية وطن في جولة الإعادة فيما تخوض 4 سيدات جولة الإعادة بالدائرة الأولى والثالثة. وتشهد الانتخابات منافسة شرسة أبرزها التحالفات بين بعض المرشحين في دوائر مختلفة والتسابق على تنفيذ خدمات للأهالي وتقديم دعم مادي لضمان الحصول على أصواتهم وتراوحت لمبالغ التي يمنحها بعض المرشحين للقرى ما بين 20 و50 ألف جنيه .

. وفي دائرة الأولى مقرها قسم أول الزقازيق، ومكوناتها الإدارية مركز الزقازيق وأقسام أول وثاني الزقازيق والقنايات، وتضم 4 مقاعد.عن الإعادة بين 8 مرشحين .

ويخوض الإعادة في الدايرة الثانية ومقرها مركز بلبيس وتضم بلبيس والعاشر من رمضان ومخصص لها مقعدين 6 مرشحين منهم 4 مستقلين واثنين عن حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثالثة مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، يخوض الإعادة 6 مرشحين الإعادة على المقاعد الفردية، منهم 3 عن حزب مستقبل وطن و3 مستقلين وهم كل من: -

وفي الدائرة الرابعة مقرها مركز أبو كبير، وتشمل مركزي أبو كبير وهيها، وتضم مقعدين.يترشح 4 مرشحين . منهم اثنين عن حزب مستقبل وطن واثنين مستقلين .

ويخوض الإعادة بالدائرة الخامسة ومقرها مركز ديرب نجم، وتشمل مركزي ديرب نجم والإبراهمية، وتضم مقعدين. عن الإعادة بين 4 مرشحين على النظام الفردي منهم ثنين مستقلين ومرشح عن حزب حماة وطن ومرشح عن حزب مستقبل.

في الدائرة السادسة مقرها مركز فاقوس، وتشمل مراكز فاقوس وأولاد صقر وكفر صقر، وتضم 3 مقاعد. عن الإعادة بين 6 مرشحين منهم 3 عن حزب مستقبل وطن ومرشح عن حزب حماة وطن واثنين مستقلين .

وفي الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة أبو حماد وتضم مركزي أبو حماد والقرين ومخصص لها مقعدين تجرى الإعادة بين 4 مرشحين منهم اثنين عن حزب مستقبل وطن واثنين مستقلين .

في الدائرة الثامنة ومقرها مركز الحسنية، وتشمل مراكز الحسينية وصان الحجر ومنشأة أبو عمر وقسم الصالحية الجديدة، وتضم مقعدين. عن الإعادة بين 4 مرشحين أحدهم مستقل ومرشح عن حزب مستقبل وطن.