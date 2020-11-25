تعليم القاهرة لأولياء الأمور: الدراسة مستمرة.. لا تلتفتوا للشائعات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّ امتحانات نصف العام في موعدها والفصل الدراسي يسير وفق الخريطة الزمنية للوزارة، مشيرة إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات، مطالبة أولياء الأمور والجمهور بتحري الدقة وعدم اتباع الأكاذيب والشائعات.

على جانب آخر، وجّه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، القيادات التعليمية بالقاهرة بمتابعة غلق سناتر الدروس الخصوصية، والتأكيد على مديري العموم بسحب الكتب والتزام أولياء الأمور بمصروفات الكتب الدراسية لرياض الأطفال والصفوف الأولى، لأنها إجبارية.

وتابع أنّ المنظومة التعليمية الجديدة تتطلب استخدام التلاميذ للكتب ولابد من وجودها مع الطالب، لافتا إلى متابعة منظومة المنصات والقنوات التعليمية الرسمية التابعة للوزارة والمديرية، والإعلان المستمر عنها ووضع جدولها وترددها باللافتات الإرشادية بالفصول والأماكن المختلفة، وحال إنشاء الإدارات لقناة تعليمية تكون تحت إشراف المديرية وموجهي العموم والموجهين الأوائل، بحيث يتم مراجعة المادة العلمية وتكون مصححة ومدققة.

وأكد عطية استعدادات مدارس الإدارات التعليمية لموسم الأمطار وإعداد ومراجعة خطط الطوارئ والتنسيق مع المديرية والجهات المعنية، مثل الأحياء والمنطقة الصحية وتطهير وصيانة بالوعات الصرف الصحي بالمدارس والدواوين ومراقبة الصرف واسطح المباني وتأمين الحجرات الدراسية والافنية والأجهزة ووضعها فى مكان مرتفع، والتأكيد على فصل التيار الكهربي بعد انتهاء اليوم الدراسي، وغلق الأبواب والنوافذ جيدا والتعامل بهدوء وحل المشكلات والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المديرية والمكتب الفني.