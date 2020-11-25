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محمود مسلم

ضبط 250 طربة حشيش قيمتها 1.7 مليون جنيه بالإسماعيلية

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الوطن
12:24 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
المتهم والمضبوطات

المتهم والمضبوطات

تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع (قطاعي الأمن الوطني والأمن العام) ومشاركة مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلوجراما - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (عنصر إجرامي، له معلومات جنائية) حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 1,750,000 جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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