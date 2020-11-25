مسؤول بـ"تكافل وكرامة": السيدات يمثلنّ 75% من إجمالي المستفيدين

كشف ياسر عبدالسلام مدير العمليات الميدانية ببرنامج "تكافل وكرامة" بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل المنح المقدمة من برنامج "تكافل وكرامة"، خاصة بعد إشادة البنك الدولي مؤخرًا بجهود البرنامج.

وقال "عبدالسلام"، خلال حواره مع الإعلامية جومانا ماهر، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، إنَّ البرنامج يستهدف فئات "تكافل"، حيث يحصل الطفل في المرحلة الابتدائية على 80 جنيهًا، و100 جنيه في المرحلة الإعدادية، و140 جنيهًا للطالب في المرحلة الثانوية، وتمّ تعديلها لتشكل فئات زيادة وهي الفئات الأقل من سن التعليم، كما يحصل المسن فوق الـ65 عامًا 450 جنيهًا، إلى جانب حصول فئات العجز على 450 جنيهًا.

وأكّد أنَّ تكلفة المنحة ككل تبلغ 48 مليونًا من ميزانية الدولة، مشيرا إلى أنَّ معاش المسنين كان في السابق 350 جنيهًا لكن الآن وصل إلى 450 جنيهًا، وذلك يعكس اهتمام الدولة بالمسنين.

وذكر أنَّ برنامج "تكافل وكرامة" يقدم فرص عديدة للمرأة، حيث يتم إصدار "كارت تكافل" باسم الزوجة، حيث تمثل السيدات 75% من نسبة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، وخاصة لكونها المسئولة عن الأسرة ورعاية الأبناء.

"التضامن": 398 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي حتى منتصف نوفمبر

وأكّد تقرير صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، أنَّ عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي بلغ 398 ألفًا و520 شخصًا حتى منتصف نوفمبر الحالي، مقارنة بـ358 ألفًا و797 شخصًا مستفيدًا في منصف أكتوبر الماضي، بزيادة قدرها 39 ألفًا و723 شخصًا.

وتشمل مظلة الضمان الاجتماعي الفئات الموجودة في المجتمع، اعتبارًا من الأطفال حتى عمر الشيخوخة، ويصرف المعاش للمرأة والرجل، وهناك فئات بعينها تستحق هذا المعاش ككبار السن والأسر الفقيرة وغير القادرة.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إنَّه سيتمّ تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي، إلى تكافل وكرامة تدريجيًا، لافتة إلى أنَّه لم يتبق في الضمان سوى 400 ألف أسرة وجار تحويلهم الى برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرة إلى أنَّ كبار السن سيتمّ إصدار قانون لهم واستراتيجية في القريب العاجل، حيث وجه مجلس الوزراء للاهتمام بالفئات الهشة والفئات تحت خط الفقر.