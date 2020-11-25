دار الكتب والوثائق تحتفل بأعياد الطفولة الجمعة

تستعد الهيئة العامة للكتاب والوثائق القومية، برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، للاحتفال بأعياد الطفولة، حيث تنظم مكتبة الطفل التابعة لدار الكتب بالتعاون مع إدارة نادي 6 أكتوبر احتفالًا بهذه المناسبة.

ويشمل الاحتفال الذي يقام بحضور فريق جمعية إعلام الثقافة العربية عدة فقرات متنوعة، من بينها فقرة غنائية يتخللها إلقاء شعري، ومسابقات في الرسم والتلوين.

ويُقام الحفل في حديقة نادي 6 أكتوبر عند النافورة في تمام الرابعة عصرًا بعد غد الجمعة، الموافق 27 نوفمبر 2020.

واختتمت دار الكتب والوثائق برنامج تدريب الطلاب السنوى لعام 2020 والذي تم من خلاله تدريب 60 من طلاب أقسام المكتبات والوثائق من جامعات عين شمس، والأزهر، والفيوم، وأسيوط، وطنطا، وبنها.

وتم تدريب الطلاب على الفهرسة الوصفية والموضوعية اليدوية، بالإضافة إلى تدريبهم على الإدخال الآلي للكتب العربية والأجنبية من خلال نظام السيمفوني (مارك)، وتم عمل بعض الجولات التعريفية لهم بقاعات الإطلاع والمكتبة الرقمية والمراكز العلمية للتعرف على الخدمات التى تقدمها دار الكتب والوثائق القومية.

وحضر حفل الختام كل من الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، والدكتور متولي النقيب رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب، وصفية بشير مدير مركز التنمية البشرية.

كما تشارك دار الكتب حاليًا في معرض الأوبرا للكتاب والذي افتتحته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بدار الأوبرا، والمقرر انعقاده في الفتره من 18- 28 نوفمبر 2020 في ساحة مسرح الهناجر.

ويضم جناح دار الكتب والوثائق القومية داخل المعرض عددا كبيرا من الإصدارات المتميزة مثل ألف ليلة وليلة، كتاب المحاماة لفتحي زغلول، مذكرات محمد فريد، و كتاب بين التاريخ والسياسة ومجلد نوادر المخطوطات، وذلك مع نسبة خصم 25% على جميع الإصدارات.