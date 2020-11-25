رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر يفتتح "معرض فاشون" بأسعار مخفضة

افتتح اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، اليوم، معرض فاشون الشامل لبيع المستلزمات المتنوعة، بقاعة مريم خلف مدرسة السلام الإعدادية، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

ويشارك في المعرض 23 محلا تجاريا من الشباب أصحاب المحلات التجارية، وبأسعار مخفضة للمواطنين، ويستمر لمدة يومين، طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتشجيع الشباب وإظهار قدراتهم، ودفعهم لسوق العمل؛ ليعود ذلك بالنفع عليهم والمواطن.

وتفقد رئيس مدينة القصير منافذ البيع بالمعرض، التي تشمل ملابس قطنية وداخلية وملابس "رجالي، وحريمي، وأطفال"، وأدوات منزلية وتجهيز عرايس، وأدوات مدرسية، وطرح، ولعب أطفال، وأحذيه وشنط ومستحضرات تجميل، وذهب صيني ومفروشات وخامات ومستلزمات حلويات.

ووجه رئيس المدينة بضرورة الالتزام بكامل الإجراءات الاحترازية والوقائية، لضمان السلامة العامة للزوار، مشددا على وضع لافتات بالأسعار المخفضة على جميع المنتجات المعروضة التي تكون فى متناول الجميع.

وأشاد "نصر" بأفكار شباب المدينة، المتضمنة التخفيف عن كاهل المواطنين فى جميع المجالات، مناشدا الشباب كافة بالعمل، وتقديم المزيد من الجهد والإخلاص، من أجل النهوض بالمدينة والمشاركة الإيجابية، بما يعكس نشر الوعي الاجتماعي الشامل.

يذكر أن اللواء عادل نصر، رئيس مدينة القصير، وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات العامة، ومنافذ البيع بمناطق المدينة كافة؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بالأسواق، وتوافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، والتزام التجار بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والضرب بيد من حديد لكل من يتاجر بقوت المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بردع المخالفين والتصدى لجشع التجار ومحاربة السوق السوداء والحفاظ على سلامة المواطنين.