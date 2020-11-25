عاجل.. أمطار غزيرة على معظم مناطق القاهرة

تشهد العديد من مناطق القاهرة الآن تساقط الأمطار متوسطة الشدة، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية ببدء موجة الطقس السيئ الساعة الثانية ظهرًا، إذ بدأت الأمطار الغزيرة على الساحل الغربي بأكمله "الإسكندرية - مطروح - السلوم"، كما ازدادت حدة الأمطار لتشمل الدلتا بأكملها، لتتقدم تدريجيًا شرقًا فتشمل مدن القناة وسيناء والسواحل الشرقية تكون غزيرة ورعدية كما يصاحب السحب الرعدية تساقط حبات البرد وهبات رياح قوية.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية إنّ حالة عدم الاستقرار بدأت بالفعل على الإسكندرية ومطروح والسلوم وكفر الشيخ، ومن المتوقع أن يبدأ سقوط الأمطار على القاهرة بعد ساعات قليلة.

وأهابت الهيئة العامة للأرصاد بتوخي الحذر في أماكن تساقط الأمطار الغزيرة ونشاط الرياح، والقيادة بهدوء على الطرق السريعة أثناء سقوط الأمطار، وبقدر الإمكان عدم البقاء في الأماكن المكشوفة أو المفتوحة أثناء حدوث البرق، وتجنب التواجد بجانب كابلات الكهرباء أو أعمدة الإنارة، وعدم الترجّل في أثناء سقوط الأمطار الغزيرة بقدر الإمكان.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد أصدَرت بيانًا يوضح خرائط سقوط الأمطار على مستوى محافظات الجمهورية اليوم على النحو التالي:

أماكن سقوط الأمطار اليوم

- السواحل الشمالية: من المتوقع أن تشهد سقوط أمطار غزيرة، تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من: الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح.

- الوجه البحري ومدن القناة: تتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على بعض المناطق من: "كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - المنوفية - الشرقية - الإسماعيلية - السويس".

- القاهرة الكبرى: تشهد سقوط أمطار متوسطة على بعض المناطق.

- شمال الصعيد: تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من: "الفيوم - بني سويف - المنيا".

وأوضحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية لـ"الوطن"، أنّ تساقط البرد على بعض المناطق يكون نتيجة عملية التبريد القوي في طبقات الجو العليا التي تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، فضلًا عن تكون السحب الرعدية التي يصاحب أمطارها سقوط هذه الحبات على بعض المناطق.

فيما قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إنّ حبات البرد أو الثلج تختلف حسب تبريد الغلاف الجوي مع سطح الأرض، إذ تكون الأماكن المعنية بسقوط حبات البرد هي المناطق التي يتساقط فيها الأمطار الغزيرة والرعدية، موضحًا أنّه يصعب تحديد أماكن سقوط الثلوج بشكل دقيق.