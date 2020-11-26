ندوات تثقيفية لأبناء المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية: منها دمياط

ارتكزت جهود وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على توعية المجتمع بمخاطر الهجرة غير الشرعية، إلى جانب التعريف بسبل الهجرة الآمنة التي تضمن الحقوق القانونية، وذلك من خلال لتفعيل مبادرة مراكب النجاة، مع توفير البدائل الإيجابية من تدريب وفرص عمل وريادة الأعمال للشباب بالمحافظات التي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التي قامت بتخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة في 70 قرية على مستوى الجمهورية.

وتعقد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع الوزير محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ندوات تثقيفية، بمحافظة دمياط باعتبارها من المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

ومن أبرز فعاليات مبادرة مراكب النجاة، التي بدأت بإجراء زيارات ميدانية لعدد من المحافظات هي: الفيوم، والبحيرة، والغربية، والمنيا، تضمنت عددا من الفعاليات والأنشطة التي استهدفت التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

وفي هذا الصدد جرى عقد مجموعة من اللقاءات الجماهيرية المباشرة بسيدات وشباب وطلاب المحافظات وبلغ عددهم 20 ألف فرد، إضافة لزيارة عدد من القرى المنتجة بهذه المحافظات بهدف دعم أصحاب الحرف بها، والاتفاق على الاستفادة من المصريين في الخارج الأكثر خبرة في تعزيز مهارات أصحاب الورش والمصانع، إضافة للمشاركة في افتتاح مركز تدريب وتأهيل الشباب بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، الذي أنشأته وزارة القوى العاملة مع منظمة الهجرة الدولية بهدف تدريب الشباب

وتم وضع استراتيجية متكاملة تتضمن رؤية ورسالة وأهداف الوزارة لتفعيل المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة".

وجرى عقد دورات تدريبية وتثقيفية وتوعوية لشباب وطلبة التعليم الفني، والرائدات الريفيات والصحيات والاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة ضمن حملات "طرق الأبواب"، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.