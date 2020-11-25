لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الأنشطة والمسابقات في دمياط

قرر عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط، تعطيل كل الفعاليات المتعلقة بالعملية التعليمية من أنشطة ومسابقات وغيرها.

كما قرر وكيل الوزارة تأجيل بطولة السباحة للمرحلة الثانوية بنين المقررة، غدا الأربعاء، إلى يوم الأحد القادم 2020/11/29 بحمام سباحة رويال في تمام التاسعة صباحا.

وشهد اليوم عادل عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فعاليات جلسة تعريفية حول الأنشطة اليابانية الخاصة "توكاتسو" بحضور عبدالرازق الزيني وكيل المديرية وعصام النماس مدير عام التعليم العام، وجهاد عيد مدير التعليم الابتدائي المركزي وموجهي رياض الأطفال والصفوف الأولى، بمشاركة سماح إبراهيم ومها جبة وسوزان الغزلاني وهمت أمام مسئولي المدارس اليابانية بدمياط.

وأكدا مسؤولو المدارس اليابانية أن الهدف من هذه الجلسة معرفة ماهو التوكاتسو ولماذا بالإضافة إلى معرفة الأهداف والنتائج المتوقعة من تطبيق أنشطة "توكاتسو" ومراحل تطور الانشطة الخاصة والمبادئ الأساسية للأنشطة الخاصة.

ومن جانبه أكد "عثمان" أن نظام التوكاتسو يعتمد على تدريب الطلاب على نظام المعايشة الحياتية وممارسة الأنشطة بكافة أنواعها داخل المدرسة، وكذلك سوف يكون هناك اهتمام في المرحلة القادمة بتعميمه في المدارس الحكومية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والتى تعود بالنفع لصالح المجتمع المصرى بكافة ألوانه.

هذا وقررت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غدا الأربعاء بكل المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وقالت "عوض" إن المحافظة على استعداد لمجابهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بكل المناطق، لافتة إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وفي سياق متصل، قرر الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعليق الدراسة بجميع المدارس، غدًا، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، في بيان له، أن قرار تعليق الدراسة غدا للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، جاء لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة التلاميذ والطلاب بنطاق المحافظة.

وكان المحافظ أعلن عن رفع درجة الاستعداد اليوم وغدا تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية، ووجّه رؤساء المراكز والمدن بسرعة الانتهاء من مراجعة كل الاستعدادات واتخاذ التدابير اللازمة بشأن الاستعداد لموسم الأمطار والسيول ومراجعة الإجراءات والاحترازية في هذا الشأن.

وأوضح المحافظ أنه طلب من رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى بضرورة إعلام المواطنين من خلال مكبرات الصوت بدور العبادة، والتنبيه عليهم بتوخي الحذر أثناء السير على الطرق والبعد عن أعمدة الإنارة والأشجار، والمنازل والبلكونات القديمة ببعض المناطق، مؤكدا جاهزية كل المعدات بالوحدات المحلية وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاعتها المختلفة بنطاق الوحدات المحلية، وكذا شركة الكهرباء لمواجهة أية تداعيات فورا.