محافظ الدقهلية: اتخذنا قرارات استباقية لمواجهة الأمطار

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن اجتماع رئيس مجلس الوزراء الذي عُقد أول أمس لمجلس المحافظين، نبه من خلاله بأن بعض المدن الساحلية، وأخرى بمحافظات الدلتا ستشهد موجة من الأمطار، من خلال توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار "مختار" خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات منها تعطيل الدراسة في المدارس على مستوى المحافظة اليوم، تحسبا لموجة الأمطار، بالتنسيق الكامل بين مديرية الأمن متمثلة في المرور، والحماية المدنية، وشركة المياه، والوحدات المحلية.

وأضاف المحافظ: "لدينا 3 جهات بناخد منهم عربات شفط المياه على مستوي المحافظة، التي تصل عددها إلي 150 عربة شفط وكسح للمياه، السنة اللي فاتت خدنا خطوة استباقية واشترينا 12 عربة شفط للمياه من الإنتاج الحربي، وتم إستخدامهم في موجة الطقس السابقة التي كانت منذ حوالي 10 أيام".

وأكد الدكتور أيمن مختار أنه في حالة تعرض المحافظة لموجة أمطار أخرى سنستخدم كل الإمكانيات الموجودة في المحافظة، مشيرا إلي التنسيق بين وزارة الري وشركة المياه والصرف الصحي؛ لكي يكون هناك جاهزية لمواجهة مواجة الأمطار: "علشان لو سقوط الأمطار نزل على مستوي المحافظة تقدر المواسير الموجودة تستوعب، بالإضافة إلي تفعيل كل غرف الأزمات والعمليات على مستوي المحافظة ومديريات الخدمات، بحيث تكون كل الجهات مستعدة لاستقبال موجة الأمطار".

وشدد "مختار" على أن هناك تنسيقا وتعاونا بين المحافظة والجهاز التنفيذي كله، متمثلة في مديرية الصحة وهيئة الإسعاف و"كل الجهات مستعدة في حالة حدوث أي حوادث في أثناء موجة الأمطار".

ولفت محافظ الدقهلية إلي أن هناك غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، مربوطة مع المستوي الأعلى، وهي وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، والمستوي الأدنى سواء كان مراكز ومدن وأحياء أو حتي شركات الخدمات، مشيرا إلي أن غرف العمليات يوجد فيها ممثل لكل جهة "الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، الغاز"، بحيث في حالة حدوث أي مشكلة يكون مندوب الجهة موجودا، ويستطيع أخذ الإجراء في نفس التوقيت.

وأوضح "مختار" أنه تم إصدار تعليمات منذ أكثر من أسبوع لكل رؤساء الوحدات المحلية لعمل الإجراءات الوقائية والاحترازية، سواء لأعمدة الكهرباء وتغطيتها من ظهور أي أسلاك خارجة منه، بحيث لا يكون هناك نقطة تلامس بين الكهرباء والمواطنين في الشوارع.