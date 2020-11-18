بريد الوطن.. أعد سوق منشأة الإخوة إلى مكانها القديم يا محافظ الدقهلية

نعانى نحن سكان قرية منشأة الإخوة، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية من نقل السوق من موقعها القديم إلى شارع سكنى ضيق للغاية، تقع المقابر فى نهايته، وللسادة المسئولين أن يتصوروا حجم الزحام فى هذا الشارع، ومدى إمكانية نشر عدوى الكورونا بين مرتاديه، بالإضافة إلى قيام البائعين بالجلوس أمام مداخل المنازل وإغلاقها، والإزعاج المستمر من قبل فجر يوم الخميس، والخناقات والشتائم، فكيف نأمن على أطفالنا عند الخروج من المنزل إلى مدارسهم ودروسهم فى وسط هذا الزحام، هذا مع انتشار القمامة بالشارع، وانتهاك حرمة المقابر التى وصلت إليها السوق، نناشد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توجيه المسئولين بإعادة السوق إلى مكانها القديم.

أشرف شكرى أحمد

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