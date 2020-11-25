السائحون يستمتعون بشواطئ البحر الأحمر في ظل استقرار الأحوال الجوية

شهدت مدن البحر الأحمر استقرار في الأحوال الجوية، وسط جو لطيف، وشمس ساطعة، وتواجد عدد من نزلاء الفنادق السياحية من المصريين والأجانب على الشواطئ وحمامات السباحة.

وعبر عدد من السائحين الأجانب، يحملون الجنسية الأوكرانية من نزلاء الفنادق السياحية شمال مدينة الغردقة، عن سعادتهم بجو الغردقة الرائع والشمس الدافئة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقال حسني شوقي، مسؤول في مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إنه رغم سوء حالة الطقس وعدم انتظام الأحوال الجوية في عدد من محافظات مصر، إلا أن الغردقة تمتاز بجو معتدل معظم أوقات العام، مؤكدا أن ذلك من أهم أسباب إقبال السائحين علي زيارة مدينة الغردقة، خاصة في فصل الشتاء.

من ناحية أخرى، رفعت أجهزة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية، واحتمال سقوط الأمطار الغزيرة والسيول في ظل تعرض عدد من محافظات مصر للطقس السيئ.

وتسابق أجهزة البحر الأحمر الزمن للانتهاء من إنشاء السدود والبحيرات الصناعية في عدد من مدن المحافظة؛ لمواجهة أخطار السيول المتوقعة، تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، في إطار خطة الدولة لحماية المدن والمراكز بمحافظات الجمهورية من السيول.

وأعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية الاستمرار في إنشاء السدود والبحيرات الصناعية بمخرات مدينة القصير جنوب المحافظة، وعدد من البحيرات الصناعية والبرابخ والسدود.

وتشمل مشروعات الحماية من أخطار السيول برأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، إنشاء "قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وبحيرتين صناعيتين بقرية الزعفرانة شمال المدينة".

وفي قرية الزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، إنشاء بحيرتين وحاجز خلف كل منهما بوادي عربة؛ لحماية القرية؛ إذ يجرى العمل في أعمال الحفر والردم للحواجز.

وتابعت الوحدة المحلية لمدينة القصير الأعمال الإنشائية ببحيرة "ب٣" الصناعية بمخر وادي النخيل، وسور بمخر وادي العمبجى بطول 1800 متر، وحاجز مباني دبش يصل طوله إلى 720 مترا تقريبا.