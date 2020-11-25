مشادات واتهام بالتحرش.. رحلة هيثم الحريري تحت القبة انتهت بالخسارة

انتهت رحلة النائب هيثم الحريري تحت القبة، حيث أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثالثة "محرم بك" في الإسكندرية خسارة كل من المرشح هيثم الحريري بحصوله على 30 ألفا و74 صوتا، لتنتهي مسيرته بعد العديد من المواقف المثيرة للجدل ما بين مشادات بينه وبين نواب آخرين وصولا إلى توجيه اتهامات ضده ورفع دعاوى لإسقاط عضويته.

أما أبرز المواقف المثيرة للجدل لهيثم الحريري:

مشادة مع السويدي

في 2017 كان النائب محمد السويدى، انفعل، خلال الجلسة، بسبب مقاطعة النائب هيثم الحريري له، وصرخ قائلاً: "أنا لا أقاطع أحد، وبالتالي لا أحد يقاطعني، عايز لما اتكلم تسمعوني"، وبعد أن ساد الهدوء القاعة، أبدى "السويدي"، اعتذاره للنواب بسبب انفعاله.

وبعدها اعتذر النائب هيثم الحريري، للنائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، بسبب محاولة مقاطعته في أثناء كلمته، خلال الجلسة العامة، المخصصة لمناقشة مشروع قانون التنظيمات النقابية. وقال "الحريري": "السويدي نائب محترم مينفعش أقاطعه، وأنا بعتذر له".

شكوى ضده لظهوره على فضائية معادية

واجه النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، شكوى جديدة مقدمة ضده من أحد النواب، لظهوره، على إحدى القنوات الفضائية المعادية للدولة المصرية.

وأعلن النائب عمرو أبواليزيد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه سيتقدم بطلب إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، لإحالة النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30، إلى لجنة القيم، وذلك بدعوى ظهوره بإحدى القنوات التليفزيونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقال "أبواليزيد"، في تصريحات له، إن "الحريري"، ظهر على قناة "العربي" التي تبث من لندن بتمويل إرهابي، وهاجم الدولة المصرية. بعد أن كان الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وجّه تحذيراً شديد اللهجة في الجلسة العامة يوم 20 ديسمبر 2016، للنواب، مطالباً إياهم بعدم الظهور على قناة "العربي" والتي تنتهج نهجاً عدائياً ضد الدولة المصرية. وذلك بعد استضافة القناة لوفد برلماني خلال زيارته لمجلس العموم البريطاني.

وفي جلسة 6 مايو 2018، طالب "عبدالعال"، النواب، بعدم إجراء مداخلات هاتفية أو الظهور في قنوات معادية، بقوله "لا يليق بأعضاء برلمان 30 يونيو، التفاعل والتواصل مع هذه القنوات".

بلاغ للنائب العام يتهم النائب هيثم الحريري بـ"التحرش الجنسي" ودعوة لإسقاط عضويته

تلقى النائب العام المستشار نبيل صادق، بلاغًا من المحامي محمد حامد سالم، ضد هيثم أبوالعز حسن الحريري، بشخصه وبصفته عضو مجلس النواب، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف.

البلاغ المُقيد برقم 2106 لسنة 2019 عرائض النائب العام، ذكر أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريري، بشأن مقطع صوتي منسوب له، ومتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثناء حديثه مع سيدة متزوجة تدعى "مروة أ"، كما تم تقديم دعوى لإسقاط العضوية البرلمانية عنه.

بلاغ ضد هيثم الحريري يتهمه بالجمع بين راتبين بالمخالفة للقانون

حرر المحامي محمد رمضان عبد المنعم، بلاغًا جديدا ضد النائب هيثم أبو العز الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك، لتضرره بقيام النائب بالجمع بين راتبين.

تعود الواقعة عندما تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف مدير إدارة البحث الجنائي، بورود من مأمور قسم شرطة محرم بك، بلاغ مقدم من المحامي "محمد. ر. ع"، بتضرره من قيام النائب هيثم أبو العز الحريري بالجمع بين راتبين وذلك من خلال تقاضيه مبالغ مالية عبارة عن رواتب وحوافز من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات محل عمله السابق، بالإضافة إلى الراتب الذي يتقاضاه من مجلس النواب وذلك بالمخالفة للقانون.

خسارة في انتخابات الإعادة

أعلنت الهيئة القضائية المشرفة على انتخابات جولة الإعادة بمجلس النواب بالدائرة الثالثة "محرم بك" في الإسكندرية من فرز أصوات الناخبين بكل اللجان الفرعية.حيث خسر كل من المرشح هيثم الحريري بحصوله على 30 ألف و74 صوتا، وعمرو كمال على 24 ألف و874 صوتا.