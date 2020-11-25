3 مرشحين يفوزون في معركة "إعادة النواب" بالفيوم

انتهى السباق البرلماني بمحافظة الفيوم، بفوز ثلاثة نواب في الثلاث دوائر التي شهدت الإعادة وهم كامل فيصل موسى وكمال أبو جليل أعضاء مجلس النواب مرشحي حزب مستقبل وطن بدائرة إطسا، بالإضافة إلى محسن أبو سمنة عضو مجلس النواب ومرشح حزب "مستقبل وطن" بدائرة طامية، وخسارة ثلاثة آخرين، وهم العقيد ياسر سلومة عضو مجلس النواب والمرشح الفردي المستقل بدائرة إطسا، وأحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب ومرشح حزب "حماة الوطن" بدائرة طامية وسنورس، وعلاء العمدة عضو مجلس النواب ومرشح فردي مستقل بدائرة أبشواي ويوسف الصديق.

كما فاز عبد المنعم عبد العليم مرشح حزب "النور" بدائرة طامية، وأيضًا محمد ثابت الجمال "فردي مستقل" الذي فاز بحصوله على أعلى الأصوات، كما فاز محمد طه الخولي مرشح حزب "مستقبل وطن" وأحمد دياب "فردي مستقل" بمقعدي دائرة أبشواي ويوسف الصديق.

في إطسا.. فاز نائبان وخسر الثالث

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز إطسا، فاز نائبان بالمقعدين بينما خسر نائب آخر ومرشح حزب "النور"، حيث حصل كامل محمود كامل فيصل موسى وشهرته "كامل فيصل" عضو مجلس النواب ومرشح حزب "مستقبل وطن" على أعلى الأصوات بـ 43453 صوتًا، بينما حصل كمال عبدالحليم عطية محمود وشهرته كمال أبو جليل عضو مجلس النواب ومرشح حزب "مستقبل وطن" على 36371 صوتًا، وخسر كل من مصطفى البنا مرشح حزب "النور" بعدما حصل على 32246 صوتًا، وياسر عبدالتواب سلومة محمد وشهرته ياسر سلومة عضو مجلس النواب المرتبة الأخيرة بـ 23652 صوتًا.

طامية وسنورس

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركزي سنورس وطامية، فاز كل من محمد ثابت الجمال "فردي مستقل" بحصوله على 68720 صوتًا، وعبد المنعم عبد العليم مرشح حزب "النور" بحصوله على 65550 صوتًا، ومحسن أبو سمنة عضو مجلس النواب ومرشح حزب "مستقبل وطن" بحصوله على 59657، فيما خسر أحمد مصطفى عبد الواحد عضو مجلس النواب ومرشح حزب "حماة الوطن" بعدما حصل على 44032 صوتًا، وأيمن الصفتي مرشح حزب "المصري الديموقراطي الاجتماعي" بحصوله على 54507 أصوات، وبسام الصواف "فردي مستقل" بحصوله على 52876 صوتًا.

يوسف الصديق وأبشواي

وفي الدائرة الرابعة والأخيرة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق، فاز محمد طه عبدالله محمود وشهرته محمد طه الخولي مرشح حزب "مستقبل وطن" على أعلى الأصوات بـ66951 صوت، بينما حصل أحمد محمد أحمد دياب وشهرته أحمد دياب على 64014 ليفوز بالمقعد الثاني بالدائرة، وخسر كل من محمد مصطفى عبد المولى اللحامي وشهرته محمد اللحامي بحصوله على 44526 صوتا، كما خسر علاء العمدة عضو مجلس النواب المرتبة الأخيرة.

فيما احتل علاء السيد محمود جاب الله وشهرته علاء العمدة عضو مجلس النواب، المرتبة الأخيرة بـ 42995 صوتًا.