محافظ سوهاج يشهد مؤتمر " مناهضة العنف ضد المرأة والتنمر "  

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مؤتمر "مناهضة العنف ضد المرأة والتنمر" وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، والذي نظمته وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالديوان العام، وذلك في إطار الحملة التي أطلقتها وزارة التنمية المحلية لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2020.

حضر المؤتمر كل من مدحت القاضي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والشيخ عبد الرحمن اللاوى ممثلا عن الأوقاف، ونيافة القمص كيرلس فهيم ممثلا عن الكنيسة، وإيمان البدري مدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، وعدد من العاملين بمديريات الخدمات والمصالح الحكومية.

وأكد " الفقي" أن للمرأة دورا أساسيا في المنزل والمجتمع والمصالح والهيئات، موجها التحية للسيدة المصرية لقيامها بدورها على أكمل وجه، لافتا إلى أهمية دور الأوقاف والكنيسة المصرية في توعية المجتمع بدور المرأة وعدم التمييز بينها وبين قرنائها من الرجال، والابتعاد عن معاملات العنف والقهر والاضطهاد، مؤكدا حرص المحافظة على تنفيذ كافة الأنشطة التي تدعم حماية وتمكين المرأة والنهوض بها في المجتمع، ووقايتها من الممارسات العنيفة ضدها بما يضمن حماية وصون كرامتها، والتصدي لكافة أشكال التمييز والتنمر ضد المرأة، والتوسع في تولي المرأة المناصب القيادية، وحمايتها من كافة أشكال العنف سواء كان مجتمعيا أو جسديا أو نفسيا أو اقتصاديا.

كما أوضح ممثلو الأوقاف والكنيسة أهمية المرأة وتكريمها في جميع الأديان السماوية، وإعطائها حقها بالكامل، والتوعية بدورها كونها ركنا أساسيا في المجتمع، واهتم بها منذ ولادتها، وعالج قضايا كثيرة وكرم المرأة "بنتا، واختا، وزوجة".

واستعرض المؤتمر عددا من الموضوعات التي تخص المرأة وأشكال العنف والتنمر وكيفية التعامل معها، ليؤكد رسالة واضحة وهي التصدي لكافة أشكال التمييز ضد المرأة من خلال تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع، والقضاء على كافة المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة في الحياة العامة.