الجيزة للأهالي: محدش ينزل إلا للضرورة القصوى

ناشد ت محافظة الجيزة المواطنين بعدم النزول الإ في حالات الضرورة القصوي حيث شهدت منذ قليل القاهرة الكبري أمطار متوسطة وعدم أستقرار بحالة الطقس

اتباع الارشادات والتعليمات الاتية

- التنبية على كافة المواطنين بالإبتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق الكهرباء وكذلك أعمدة الانارة حرصآ على حياه المواطنين .

- فى حالة الأنقطاع المتكرر للتيار يتم فصل الاجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار مع التأكيد بعدم ملامسة مكونات الشبكات الكهربائية بالطرقات .

- فى حالة انقطاع التيار وأستخدام أنارة تقليدية وخاصة الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادى أى اخطار أو حرائق .

- عدم التواجد بجوار اللوحات الأعلانية وأعمدة الأنارة أثناء سقوط الامطار . - القيادة بهدوء علي الطرق السريعه والتأكد من كفاءة مساحات السيارة .

-تخزين كميات من المياه اضافية تحسبا لتأثر ضخ المياة نتيجة الامطار الشديدة

- للأبلاغ عن أى طوارئ خاصة بالتعامل مع تراكم مياه الامطار بالشوارع او ايه حادث يرجى سرعة الاتصال بغرفة الازمات بالمحافظة على الارقام الاتية : " 35863004 ، 35855722 ، 35869193 ، 35869371 او الخط الساخن 114 "

تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الامطار

وتواصل محافظة الجيزة مجهودات تجفيف الشوارع والمحاور من مياه الامطار وازاله اي بؤر وتجمعات لعدم اعاقة حركة المارة والسيارات

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بمراجعة الشوارع والمحاور الرئيسية ومطالع ومنازل الكباري لشفط اي بؤر لتجمعات المياه ما زالت موجودة اضافة الي التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمتابعة تجفيف وشفط اي آثار للمياه بمحيط المدارس او بداخلها .

وأكد محافظ الجيزة على الدفع بالمعدات لتمهيد وشفط أي آثار للأمطار بالشوارع الفرعية والجانبية، مشددا على قيام إدارات المرافق والكهرباء بتشغيل أعمدة الإنارة بصورتها الطبيعية، بعد تجفيف الطرق بالكامل وعمل صيانة لكافة الولاعات والتأكد من جفاف المياه وعدم وجود رطوبة بمكونات هذه الولاعات وتنظيفها وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين .

اكد راشد علي استقبال اي بلاغات من المواطنين المتعلقة بوجود تراكمات للمياه أو انقطاعات للمياه والكهرباء او سقوط للأشجار وأعمدة الإنارة للتعامل الفوري والسريع معها من خلال الفرق الميدانية المتواجدة وغرف العمليات المنعقدة بكافة القطاعات والتى تم ربطهم مع غرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة حيث يتم التنسيق الكامل بين جميع الجهات للتعامل مع الشكاوى والبلاغات بأسرع وقت.