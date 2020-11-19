محافظ الجيزة يجري جولة مسائية لمتابعة المشروعات الجارية

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة مسائية، منذ قليل، لتفقد نسب تنفيذ الأعمال في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق أحياء الهرم والعجوزة والدقي، شملت موقف السرفيس بطريق المنصورية والرماية وتطوير شارع النيل وذلك في إطار المتابعه الدورية التي يتم تنفيذها للتأكد من تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.

ورافق المحافظ خلال جولته، اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء الهرم والدقي وجهاز السرفيس وهيئة النظافة.