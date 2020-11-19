محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير شارع المحولات للوقوف على نسب التنفيذ

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال التطوير والتوسعة الجاري تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حي الطالبية والذي يعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعي الأهرام ومحمد أنور السادات "ترسا"، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أي معوقات.

وأشار المحافظ إلى أنه جارٍ توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 مترا بدلا من وضعه السابق بعرض 13 مترا حيث كان يستخدم في الاتجاهين مما كان يشكل تكدسا مروريا بالمنطقة، لافتا أن أعمال التوسعة ستساهم في أحداث طفرة مرورية، وذلك لما له من أهمية مرورية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.

وأشار إلى أنه جارٍ حاليا تمهيد الطريق بعد الانتهاء من فرد طبقة السن إلى جانب تجهيز الشارع للرصف وتركيب البلدورات وتحديد المسافات اللازمة لرصيف المشاه والجزيرة الوسطى حيث سيشهد الطريق تغيرا حضاريا يلمسه المواطنون.

وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلبا للمواطنين المترددين عليه موجها رئيس حي الطالبية بالالتزام بخطوط التنظيم أثناء التنفيذ وإزالة أي تعديات وكافة أوجه الإشغال للطريق.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع إلى أراء المواطنين من قاطني شارع المحولات في أعمال التطوير الجارية وأي مقترحات بشأنها أو معوقات تواجههم، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون خدمة المجتمع وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.